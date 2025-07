Il n'y a pas d'autre guerre où les femmes et les enfants ont été autant pris pour cible que dans le génocide en cours à Gaza, a déploré vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan lors du 6ème Sommet international des femmes et de la justice organisé par la Fondation Femmes et Démocratie (KADEM) à l'Université Halic à Istanbul.

"Au cours des 13 derniers mois, plus des deux tiers des plus de 50 000 personnes innocentes tuées à Gaza étaient des femmes et des enfants", a rappelé M. Erdogan.

Il a assuré qu'Ankara continuerait à soutenir ses "frères et sœurs" de la bande de Gaza et du Liban, tous deux assiégés par les offensives israéliennes, jusqu'à ce que les massacres cessent et qu'un cessez-le-feu et la paix soient instaurés.

M. Erdogan a également déclaré qu'il croyait "sincèrement" que Donald Trump, qui a été réélu cette semaine à la Maison Blanche après quatre ans d'absence, prendrait les "mesures nécessaires pour mettre fin aux guerres", exprimant l'espoir que cela se produise.

Israël poursuit une offensive dévastatrice sur Gaza depuis une attaque du Hamas le 7 octobre 2023, tuant près de 43 500 personnes et rendant l'enclave presque inhabitable.

Israël fait l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice pour ses actions dans l'enclave qu’il a assujettie à un blocus strict.

Lire aussi : Gaza: Israël tue des dizaines de civils et continue de bloquer l’aide dans le Nord