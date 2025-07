Le tribunal administratif de Paris a rejeté le 8 novembre 2024 la demande de l’association CAPJPO-EuroPalestine d’interdire le gala “Israel is forever”, prévu le 13 novembre dans la capitale. Cet événement, organisé en soutien à l'armée israélienne et réunissant des personnalités pro-israéliennes, accueillera notamment Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, connu pour ses positions radicales sur la colonisation en Cisjordanie.

EuroPalestine, représentée par l'avocat Rafik Chekkat, avait argué d’un risque sérieux de trouble à l'ordre public. Selon l'association, le gala vise à “légitimer des actions illégales” en territoires palestiniens et à promouvoir un soutien financier à l'armée israélienne. Le tribunal a cependant estimé que les preuves présentées par EuroPalestine ne justifiaient pas un danger imminent d’une particulière gravité, et que le droit de réunion devait être respecté en l'absence de menaces concrètes.

Nicolas Shahshahani, vice-président d'EuroPalestine, a ainsi résumé à Anadolu sa réaction à cette décision : “En somme, à partir du moment où les partisans du génocide restent discrets sur le lieu de leur scandaleuse réunion, le tribunal veut bien qu'ils la fassent”.

Réagissant également à cette décision, Me Chekkat a exprimé sa déception sur le réseau social X : “Mauvaise nouvelle. Le Tribunal administratif de Paris rejette la requête de l’association CAPJPO EuroPalestine tendant à l'annulation du gala ISRAEL IS FOREVER. Nos arguments étaient pourtant solides ». “On peut donc faire des galas en France pour promouvoir et financer la colonisation et une armée génocidaire”, a conclu l'avocat.

Depuis une attaque transfrontalière du Hamas en octobre 2023, Israël poursuit son agression sur la bande de Gaza, malgré une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat. Depuis, plus de 43 500 personnes ont été tuées, principalement des enfants et des femmes, et plus de 100 000 autres ont été blessées, selon les autorités sanitaires palestiniennes.

L'agression israélienne a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire dans le cadre d'un blocus permanent qui a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël est accusé de perpétrer un génocide en Palestine, devant la Cour internationale de Justice.