Au moins 35 Palestiniens ont été tués dont 15 enfants ce dimanche, dans une frappe aérienne israélienne sur Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué la Défense civile.

De nombreuses autres personnes ont été blessées lors de l'attaque israélienne qui a visé une maison dans la ville de Jabalia.

Selon un témoin oculaire cité par l’agence Wafa, la maison était pleine de femmes et d'enfants qui avaient été déplacés de différentes parties du nord de Gaza.

Israël poursuit une offensive dévastatrice sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'assaut a fait plus de 43 500 victimes et rendu l'enclave presque inhabitable.

Israël fait face à une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice pour ses actions dans l'enclave sous blocus.

La famine dans le nord de Gaza

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a déclaré que “la famine est susceptible de sévir dans le nord de Gaza”.

“La famine imminente dans le nord de Gaza est causée par l’homme”, a-t-il lancé, accusant de nouveau Israël d’utiliser la faim comme une arme dans sa guerre contre l’enclave palestinienne.

Lazzarini a ajouté que cette situation prive les habitants de Gaza des éléments de base, notamment de la nourriture, nécessaires à leur survie.

“Ce qui est autorisé à entrer à Gaza n'est pas suffisant, une moyenne d'un peu plus de 30 camions/jour. Cela représente un peu plus de 6% des besoins quotidiens”, a-t-il déploré.

Le Qatar suspend la médiation

Le ministère qatari des Affaires étrangères a nié les informations publiées par des agences de presse sur le retrait de Doha des négociations entre Israël et le Hamas.

Le ministère a indiqué que les informations qui circulent sur le retrait du Qatar du dossier de médiation à Gaza ne sont “pas exactes”, soulignant toutefois qu'il avait notifié aux parties qu'il reprendrait ses efforts de médiation lorsque le sérieux nécessaire pour mettre fin à la guerre serait atteint.

Le porte-parole du ministère, Majid Al-Ansari, a déclaré, samedi, à l'agence de presse nationale que "le Qatar a informé les parties il y a 10 jours lors des récentes tentatives pour parvenir à un accord qu'il suspendrait ses efforts de médiation entre le Hamas et Israël dans le cas où" aucun accord n’aurait été conclu lors de ce cycle, et qu’il reprendrait ces efforts avec ses partenaires lorsqu’il y aurait le sérieux nécessaire pour mettre fin à la guerre brutale et aux souffrances continues des civils en raison des conditions humanitaires catastrophiques dans la bande de Gaza”.

La guerre d'Israël contre Gaza –qui en est maintenant à son 401e jour– a tué au moins 43 552 Palestiniens et en a blessé plus de 102 765, et 10 000 autres seraient ensevelis sous les décombres.

Selon un rapport de l’ONU, publié samedi, 70% des victimes tuées entre novembre 2023 et avril 2024 sont des femmes et des enfants.

