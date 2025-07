Le ministère libanais de la Santé a indiqué dans un communiqué que les raids lancés, samedi, par l’armée israélienne sur la ville de Deir Qanun Ras al-Ain, dans le district de Tyr, ont fait 6 morts parmi des bénévoles pour les opérations de secours et des membres de la Défense civile ainsi qu’un ambulancier d’une association caritative islamique.

La même source a ajouté que les raids sur la même ville ont fait 1 mort et 12 blessés dont la gravité n'a pas été précisée.

Dans un autre communiqué, le ministère a déclaré qu’un raid israélien sur la ville d’Ain Baal, à Tyr, avait fait "trois blessés" parmi les Scouts de l’association caritative.

Le ministère a condamné à nouveau le “ciblage par Israël des ambulanciers paramédicaux, dans le cadre d'un crime de guerre prolongé sans aucune démarche dissuasive de la part de la communauté internationale qui a le devoir de veiller au respect des lois humanitaires internationales pour parer contre la propagation de la violence et du génocide dans le monde".

"Cinq membres des Scouts du Message Islamique ont été tués dans un raid qui les visait dans la ville de Hanawiya" à Tyr, a indiqué à son tour l'agence de presse libanaise, sans fournir d'autres détails.

Les attaques israéliennes contre le personnel de la Défense civile et le personnel médical au Liban sont devenues fréquentes ces derniers temps, malgré le fait que de nombreux accords internationaux criminalisent cette pratique.

Par ailleurs, l'agence de presse libanaise a indiqué que des membres de la Défense civile, avec le soutien de l'armée, "ont pu retirer les corps de 3 martyrs de la ville des Monts Butm" qui ont été tués à la suite d'une frappe aérienne sur la région de Tyr.

Dans la commune de Rmeish, dans le district de Bint Jbeil du gouvernorat de Nabatieh (sud), un agriculteur a été légèrement blessé après avoir été touché par des éclats d'obus à l'épaule suite aux tirs d'artillerie de l'armée israélienne, alors qu'il cueillait des olives, selon la même source.

​​La Douzième chaîne a rapporté, ce dimanche, qu'Israël envisageait un cessez-le-feu au Liban, pour éviter qu'une résolution du Conseil de sécurité ne soit émise contre lui, notant qu'Israël étudiait la possibilité de mettre en œuvre un cessez-le-feu à durée déterminée à la frontière nord.

L'agression contre le Liban a fait au total 3 136 morts et 13 979 blessés, dont un grand nombre d'enfants et de femmes, en plus d'environ 1,4 million de personnes déplacées, depuis le 7 octobre 2023.

La plupart des victimes et des personnes déplacées ont été enregistrées après le 23 septembre, selon une compilation d'Anadolu sur la base des données libanaises officielles, mises à jour jusqu'à samedi soir.

Le Hezbollah riposte quotidiennement avec des missiles, des drones et des obus d’artillerie ciblant des sites militaires et des colonies.

