Il semble que Bolloré, qui détient la maison d’édition Fayard, n’aime pas voir son énorme plan de communication pour la sortie du livre de Jordan Bardella désorganisée par la régie publicitaire de la SNCF.

Hachette, la maison mère de Fayard veut “faire valoir [ses] droits et contraindre la régie MediaTransports à exécuter son contrat de diffusion”, selon un communiqué publié vendredi. Le tribunal de commerce de Paris a été saisi par Fayard qui dénonce une “atteinte à la liberté d’expression.”

La SNCF a refusé une campagne d’affichage dans les couloirs de la RATP et dans les gares pour le livre du président du Rassemblement national “Ce que je recherche”, sorti le 9 novembre, au nom du principe de neutralité, arguant que placarder des publicités pour le livre d’un homme politique en exercice contrevient à ce principe.

“Bollorisation” de Fayard

Bolloré, le milliardaire français, catholique ultra-conservateur influence la vie politique française à coups de médias. Sont tombés dans son escarcelle, des médias comme Canal plus, le Journal du Dimanche, Europe1, CNEWS, C8.

Après leur rachat par Vincent Bolloré, et après de nombreux départs de salariés, ces chaînes sont devenues les chantres d’une idéologie conservatrice accueillant en plateau les Zemmour, Bardella, Sébastien Chenu, condamnant l’avortement, mettant en garde contre le grand remplacement et associant délinquance et immigration, émission après émission.

Vincent Bolloré (Vivendi) a racheté Fayard il y a une année, et la transformation de la maison d’édition en outil de propagande suit le même schéma que pour les médias Bolloré. La maison Fayard, une vénérable maison, l’une des plus anciennes maisons d’édition française se transforme petit à petit. En juin dernier, Lise Boëll, éditrice française réputée pour avoir édité de nombreux ouvrages de personnalités appartenant à la droite radicale et à l’extrême droite, est nommée à la tête de la maison d’édition. Ce fut une première alerte et certains auteurs ont décidé de quitter l’éditeur, des salariés ont démissionné et ont même signé un communiqué le 16 octobre dernier pour dire leur inquiétude.

lire aussi: Fayard retire des ventes le livre "Nettoyage ethnique en Palestine" d’Ilan Pappé

Fayard parle désormais migration et état de la France

Lise Boëll est en effet l’éditrice d’Eric Zemmour, journaliste et polémiste et fondateur du parti Reconquête. Fayard publie aujourd’hui le premier ouvrage du jeune Bardella, président du Rassemblement national, c’est la première fois qu’un des grands éditeurs français publie le livre d’un dirigeant du RN et la campagne de promotion prévue est sans équivalent pour un premier livre d’un député européen sans mandat national.

Fayard vient également de publier le dernier livre du très conservateur Philippe de Villiers “Mémoricide”, un bilan accablant sur l'État de la France, indique le communiqué de Fayard. La journaliste d’Europe 1, Sonia Mabrouk vient de sortir son roman fiction “Si demain tout s’inversait” qui traite le “tabou de l’assimilation”.

Fayard recrute ses nouveaux salariés dans la sphère Bolloré: Yenad Mlaraha, chroniqueur dans l’émission “Touche pas à mon poste” et ancien conseiller en communication de Marlène Schiappa de 2020 à 2023, a été nommé directeur de la communication.

Il est évident que depuis le 9 novembre, tous les médias Bolloré ont parlé du livre de Jordan Bardella. Selon lui, son livre censuré par la SNCF est en tête des ventes sur Amazon.