Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, qui s’exprimait lors du sommet conjoint extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et de la Ligue arabe, dans la capitale saoudienne, Riyad, a critiqué l'absence de réaction adéquate des pays musulmans face au génocide en cours à Gaza, tout en accusant les pays occidentaux de soutenir pleinement Israël.

Il a notamment déploré la faiblesse de la réaction des pays musulmans aux massacres commis par Israël à Gaza, dans les autres territoires palestiniens et au Liban.

"Une poignée de pays occidentaux ont apporté toutes sortes de soutien à Israël, tandis que l'incapacité des pays musulmans à réagir de manière adéquate a conduit à la situation actuelle", a ajouté Recep Tayyip Erdogan qui a rappelé que jusqu'à présent, Israël a tué près de 50.000 Palestiniens, dont 70% étaient des femmes et des enfants.

Erdogan a préconisé la mise en œuvre d’embargos sur les armes à l’encontre d’Israël et la rupture des liens commerciaux avec Tel-Aviv en raison de la brutalité de l'occupation de Gaza.

Il a par ailleurs fermement dénoncé les obstacles israéliens à l'acheminement de l'aide humanitaire.

"Israël ne peut même pas tolérer l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza et retient le matériel d'aide en Égypte depuis des mois", s’est-il indigné , avant d'indiquer que la Turquie avait déjà envoyé plus de 84 000 tonnes d'aide à Gaza et qu'elle était prête à en envoyer bien davantage lorsque les obstacles seraient levés.

Face à la gravité de la situation, la Turquie est disposée à prendre part à toute initiative réaliste contre Israël, a-t-il assuré.

"Nous sommes prêts à mettre en œuvre toutes les actions tangibles et réalistes qui montreront au gouvernement Netanyahu le coût de l'occupation continue du territoire palestinien", a affirmé le président turc qui a appelé tous les pays à se joindre au procès pour génocide intenté contre Israël.

"Nous devons encourager un maximum de pays à intervenir dans le procès engagé par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice", a-t-il soutenu.

