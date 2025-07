Le secteur aérospatial de la Turquie a réalisé un exploit historique. Deux de ses entreprises nationales, Industrie aérospatiale turque (TAI) et Baykar, ont été classées parmi les 50 plus grandes entreprises aérospatiales du monde, sur la base du classement des revenus de 2023 établi par Counterpoint Market Intelligence pour FlightGlobal.

TAI se classe 38e, avec un chiffre d'affaires de 2,67 milliards de dollars, tandis que Baykar fait son entrée à la 49e place, avec 1,8 milliard de dollars.

La 38e place de TAI reflète une croissance régulière, soutenue par des plates-formes telles que l'ANKA III, l'avion d'entraînement HURJET et l'avion de combat national KAAN.

Connue pour sa recherche et son développement de pointe et son engagement en faveur de solutions de haute technologie, TAI s'est concentrée sur les exportations et la fourniture de produits structurels aux géants de l'aviation civile.

Les collaborations internationales de l'entreprise avec des acteurs importants de l'aviation civile et militaire ont renforcé sa réputation mondiale, contribuant à son avantage concurrentiel dans les deux secteurs.

Outre ses produits de défense très en vue, les partenariats de TAI dans le domaine de l'aviation civile ont contribué à consolider son statut de fournisseur et d'innovateur majeur.

L'entrée de Baykar dans la liste

Baykar, acteur majeur du marché des véhicules aériens sans pilote, se hisse à la 49e place du classement, avec un chiffre d'affaires significatif de 1,8 milliard de dollars.

Connu pour son Bayraktar TB2, le fabricant turc s'est forgé une réputation de premier exportateur mondial de drones armés, sa technologie étant très demandée dans le monde entier. L’entreprise a signé des accords d'exportation avec 35 pays pour ses drones Bayraktar TB2 et Bayraktar AKINCI. Les exportations représentant plus de 90 % de ses revenus, Baykar a non seulement redéfini le secteur de la défense de la Turquie, mais a également conservé sa position de premier exportateur de défense du pays pendant trois années consécutives.

Les deux entreprises continuent d'investir dans les nouvelles technologies : TAI continue de développer son avion de combat KAAN, tandis que Baykar se concentre sur des plateformes pionnières telles que le Bayraktar TB3, un drone embarqué, et le très attendu Bayraktar Kizilelma, premier avion de combat sans pilote de Turquie.

Dynamique du marché mondial

Le classement place TAI et Baykar aux côtés des géants de l'industrie tels que Boeing et Airbus, qui sont en tête de liste avec 77,8 milliards de dollars et 70,8 milliards de dollars de revenus, respectivement.

Les leaders de la liste, principalement basés aux États-Unis et en Europe, soulignent la domination des entreprises américaines et européennes dans le secteur de l'aérospatiale, en particulier celles qui se concentrent sur les technologies civiles et de défense. Cette année, des acteurs de premier plan tels que RTX, Lockheed Martin et Northrop Grumman ont également renforcé le rôle significatif de l'industrie de la défense américaine au niveau mondial.

Toutefois, l’émergence d'entreprises telles que Baykar et TAI marque un changement, avec des entreprises non occidentales gravissant les échelons dans un domaine historiquement dominé par l'Occident.

