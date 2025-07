Le président turc Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé son espoir de réconciliation avec le président syrien Bachar al-Assad, se montrant optimiste quant à un renforcement des relations entre la Syrie et la Turquie.

"Nous avons tendu la main à la Syrie pour une normalisation, convaincus que cette étape pourrait ouvrir la voie à la paix et à la stabilité sur le territoire syrien", a confié le président turc aux journalistes, à son retour d'un voyage officiel en Arabie saoudite et en Azerbaïdjan.

M. Erdogan a insisté sur la nécessité de stabiliser la Syrie et a mis en garde contre la menace israélienne, qu’il considère comme une source majeure d’inquiétude pour les Syriens, car l'instabilité régionale pourrait se propager rapidement dans les zones instables.

Il a également ajouté que la Turquie était attachée à l'intégrité territoriale de la Syrie, précisant que les réfugiés syriens ne représentent aucune menace à cet égard.

M. Erdogan a ainsi exhorté M. Assad à reconnaître cette réalité et à prendre des mesures pour instaurer un "nouveau climat" en Syrie, qui pourrait permettre une normalisation pacifique bénéfique aux deux nations.

Opérations de sécurité au-delà des frontières

Les préoccupations sécuritaires de la Turquie restent une priorité, M. Erdogan insistant sur le fait que des opérations transfrontalières demeurent envisageables si nécessaires pour faire face aux menaces à proximité des frontières turques.

"Dans certaines régions, les terroristes sont toujours présents près de nos frontières. Il est impossible d'assurer une stabilité totale sans éliminer ces refuges terroristes", a-t-il déclaré.

Un optimisme prudent

M. Erdogan a rappelé que la Turquie a pris les mesures les plus strictes au monde contre l'agression israélienne, notamment en suspendant les échanges commerciaux, et qu'elle reste déterminée à dénoncer les actions israéliennes sur la scène internationale.

Il a également appelé à une plus grande responsabilité, affirmant que "tant que les livraisons d'armes à Israël se poursuivent, Israël deviendra plus agressif, aggravant chaque jour la situation en Palestine et au Liban".

"Nous avons mis fin au commerce et aux relations avec Israël, point final. La Turquie, sous ma direction, ne maintiendra ni ne développera de liens avec Israël", a ajouté M. Erdogan, soulignant le soutien indéfectible de la Turquie à la Palestine dans sa quête de justice.

M. Erdogan a également exprimé un optimisme prudent quant à la possible nouvelle approche du président américain élu, Donald Trump, à l'égard de la région.

"Nous espérons que M. Trump adoptera une approche différente à l'égard de la région au cours de ce mandat. Certains des messages que nous avons vus sont inquiétants, et nous devrons attendre janvier pour voir comment les choses évolueront."

