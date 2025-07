Le président azerbaïdjanais a accusé, mercredi, la France de causer d'importants dommages à l'environnement dans les territoires insulaires, lors du sommet des petits États insulaires en développement, organisé dans le cadre de la 29e conférence des parties (COP29) de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, tenue cette année à Bakou.

Il a indiqué que le changement climatique affecte l'Azerbaïdjan, comme tous les autres pays.

"Nous constatons que la mer Caspienne se rétrécit d'année en année. Le niveau d'eau de nos rivières baisse et la quantité de neige dans nos montagnes diminue. Les inondations et les pluies torrentielles que nous n'avions jamais vues auparavant sont devenues la réalité de notre époque", a-t-il ajouté.

Ilham Aliyev a souligné que la situation actuelle représente une menace existentielle et a rappelé la nécessité d'apporter un soutien considérable aux petits États insulaires.

Il a également déclaré que les "territoires d'outre-mer" des Pays-Bas et de la France, en particulier dans les Caraïbes et le Pacifique, sont parmi les régions les plus touchées par le changement climatique.

"L'élévation du niveau des mers, les phénomènes météorologiques extrêmes et la perte de biodiversité constituent de graves menaces pour ces régions. Les voix de ces communautés sont souvent brutalement étouffées par les régimes en place dans leurs métropoles. La France est responsable de graves pollutions des sols et de l'eau ainsi que de radiations dans ces régions", a-t-il ajouté, rappelant que les essais nucléaires français ont causé d'importants dommages à l'environnement en Polynésie française.

Le président azerbaïdjanais a par ailleurs mentionné les essais nucléaires effectués par la France en Algérie pendant la période d'occupation, soulignant les dommages importants causés au climat de la planète.

"La liste des crimes commis par la France dans ses soi-disant territoires d'outre-mer ne serait pas complète sans mentionner les récentes violations des droits de l'Homme commises par le régime", a-t-il déclaré.

Il a accusé le "régime Macron" en France d'avoir tué 13 personnes en Nouvelle-Calédonie cette année, sans aucune condamnation de la France de la part de la Commission européenne ou du Parlement européen.

Le président azerbaïdjanais a critiqué la politique menée par la Commission européenne ou le Parlement européen. "Si Josep Borrell, le Haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, compare l'Europe à un jardin et le reste du monde à une forêt, que pouvons-nous attendre d'autre ?", a-t-il dénoncé.

