Ce fut un match sous tension dans les rangs du public. L’action était dans les tribunes et pas sur la pelouse, écrivent ce matin les journalistes qui ont assisté au match.

Des supporters israéliens ont en effet attaqué des supporters français après des échanges verbaux durant la première mi-temps. La rencontre a commencé par des sifflets entendus lorsque l’hymne israélien a retenti.

Les supporters israéliens ont ensuite chanté des chants anti-palestinien et appelé au retour des otages, ils se trouvaient également dans un endroit où normalement les supporters ne sont pas autorisés.

S’en est suivi des échanges verbaux devant ces provocations. Finalement les supporters israéliens ont attaqué un groupe de spectateurs français avant que les stadiers n’interviennent pour calmer les esprits.

Par ailleurs, deux personnes qui ont brandi un drapeau palestinien ont été escortées vers la sortie.

Un match très politique finalement

L’autre événement de ce match ne fut pas sportif non plus. Trois Présidents ou anciens présidents ont assisté à la rencontre, puisque Emmanuel Macron, François Hollande et Nicolas Sarkozy étaient parmi les spectateurs. Ils ont voulu symboliquement soutenir le maintien de ce match malgré la guerre à Gaza et ses 43 000 morts. Ce geste éminemment politique est le fait d’ autorités qui avaient pourtant clamé haut et fort que la politique n’avait pas sa place dans un stade de football.

Depuis plusieurs semaines, des associations et des hommes politiques ont demandé l’annulation de ce match. Le député la France insoumise, Thomas Portes estime qu'accueillir ce match est une honte pour la France.

"Le sport n’est pas neutre", a-t-il déclaré à l’agence Anadolu, il a appellé à une prise de conscience et à une décision "raisonnable" pour éviter que la France ne soit complice, par son silence, des violences perpétrées contre le peuple palestinien.

Le public a en tout cas boudé la rencontre, il y avait 16 611 spectateurs dans un stade qui peut en accueillir 80 000, c’est la pire affluence jamais enregistrée pour un match avec l’équipe de France.

L’équipe de France s’est fait siffler

D’autres sifflets ont résonné dans ce stade presque vide contre l’équipe de France qui livrait une prestation très moyenne. Le journal Le Parisien n’hésite pas à écrire: “Incapables de faire la différence, sans création ni génie, les Tricolores ont livré un petit match”. Les journalistes sportifs sont très durs dans leur commentaire. Sans Mbappé et Griezmann, l’attaque des Bleus a été faiblarde, voire inexistante.

Le score nul face à une équipe classée 81e mondiale ne rassure en effet pas pour la suite de la ligue des nations. Si l’équipe de France a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des nations, en mars prochain, avec ce match nul, dimanche, elle fait face à l’équipe d’Italie à Milan. Si elle veut terminer en tête du groupe 2 de la ligue A, elle devra gagner avec deux buts d’écart avec les Italiens.