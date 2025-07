Plus de 111 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été tués dans des frappes aériennes incessantes depuis l'aube dimanche, rapporte l'agence de presse palestinienne WAFA .

Des sources médicales ont rapporté que les attaques ont ciblé plusieurs zones, les parties nord de l'enclave étant les plus touchées.

Dans le camp de réfugiés d'Al Shati et de Beit Lahia, dans la ville de Gaza, 72 personnes ont été tuées dans 10 frappes aériennes dévastatrices. Des tonnes d'explosifs ont été déployées lors de ces raids, détruisant des immeubles résidentiels, des écoles et des abris où des familles déplacées avaient trouvé refuge.

À Rafah, située dans le sud de Gaza, les forces israéliennes ont détruit plusieurs bâtiments résidentiels dans les quartiers ouest de la ville, aggravant encore la crise humanitaire.

Le pape favorable à une enquête

La situation préoccupe le pape François qui demande une enquête pour déterminer si un génocide a lieu dans la bande de Gaza, a rapporté dimanche l'agence de presse du Vatican.

"Selon certains experts, ce qui se passe à Gaza présente les caractéristiques d'un génocide. Il convient d'enquêter attentivement pour déterminer s'il correspond à la définition technique formulée par les juristes et les organismes internationaux", a-t-il déclaré dans un passage de son nouveau livre qui doit sortir ce mardi.

"Je pense avant tout à ceux qui quittent Gaza au milieu de la famine qui frappe leurs frères et sœurs palestiniens étant donné la difficulté d'acheminer de la nourriture et de l'aide sur leur territoire", a ajouté le pontife, faisant référence au blocus israélien qui obstrue l’acheminement de l'aide dont ont besoin plus de 2 millions de personnes dans l'enclave assiégée.

Pour sa part, le secrétaire général des Nations-Unis Antonio Guterres a réitéré sa demande pour un cessez-le-feu immédiat dans la péninsule palestinienne, réduite à un champ de ruines en plus d’un an d'intenses bombardements israéliens.

Dans son offensive dévastatrice sur la bande de Gaza lancée le 7 octobre 2023, Israël a tué près de 44 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et rendu l'enclave presque inhabitable.

Des rapports indiquent que des milliers de corps se trouvent toujours sous les décombres et sur les routes que les équipes de secours et d'ambulances ne peuvent pas atteindre en raison de l'intensité des bombardements et du siège continu.

Les abus commis par Israël dans le cadre de cette guerre lui ont valu une affaire de génocide devant la Cour internationale de Justice.

