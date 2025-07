La tendance au désengagement ou à la remise en cause par les utilisateurs de la plateforme sociale X s’intensifie, après le rachat de Twitter par Elon Musk, puis sa transformation en X.

En France, la dernière personnalité à remettre en question la nouvelle tournure de X est Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes française. Il dit qu’il observe encore avant de se décider.

“Faut-il rester sur X ? L’extrême-droite la plus dure y est chez elle, la vulgarité, l’agressivité, la haine parfois ne se contiennent plus. Mais ce réseau reste une source d’information et un émetteur de messages. Pour le moment je tiens. On verra si les dernières digues sautent”, écrit-il sur son compte X.

Lire aussi: Trump interviewé par Musk, X plateforme du populisme

Pour sa part Anne Hidalgo, la maire de Paris, n’a pas hésité à claquer la porte de la plateforme. Elle dénonce entre autres “l’absence de modération, les contenus haineux, la désinformation, mais aussi des attaques personnelles”.

Avant la maire de Paris, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls, avait déjà quitté la plateforme dès 2022, après sa défaite aux législatives.

Au Royaume-Uni, le quotidien The Guardian a annoncé son départ de la plateforme. Dans un communiqué publié sur son site internet, le média indique réfléchir depuis longtemps à cette évolution, du fait du “contenu souvent dérangeant promu ou trouvé sur la plateforme, notamment les théories conspirationnistes d'extrême droite et le racisme”.

“Nous pensons que les avantages d'être sur X sont maintenant dépassés par les inconvénients et que les ressources pourraient être mieux utilisées pour promouvoir notre journalisme ailleurs”, précise The Guardian dont les valeurs ont été contrariées par l’implication de la plateforme dans le triomphe de Trump à la présidentielle américaine .

10 millions d'utilisateurs en moins

“La campagne électorale présidentielle américaine n’a fait que souligner ce que nous considérons depuis longtemps : que X est une plateforme médiatique toxique et que son propriétaire, Elon Musk, a su utiliser son influence pour façonner le discours politique”.

Pour le moment, on ne sait pas combien de personnes ont délaissé X depuis l'arrivée d’Elon Musk. La plateforme affirmait fin septembre avoir 245 millions d'utilisateurs actifs quotidiens à travers le monde, alors qu’ils étaient 254 millions avant son rachat par le milliardaire.

D'après le New York Times, X pourrait perdre jusqu'à 75 millions de dollars de recettes publicitaires d'ici la fin de l'année, ce que conteste le réseau social. De son côté, l'institut Reuters révèle que les revenus publicitaires de X aux États-Unis ont baissé de 55% d'une année sur l'autre, chaque mois depuis novembre 2022.

A l’observation toutefois, le réseau social conserve encore un grand pouvoir d'attraction, notamment dans le suivi de l'actualité en temps réel, malgré le flot de Fake news.