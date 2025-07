Le Baromètre de l’attractivité réalisé par l'organisation mondiale des cabinets d’audit et de conseils liés à la société américaine Ernst and Young est sans contestation possible : 49% des chefs d’entreprise interrogés ont réduit leurs investissements en France, ces derniers mois, à cause des tensions et incertitudes politiques qui suivent la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les chefs d’entreprises sont inquiets pour plusieurs raisons, à cause des réformes suspendues et des tensions sociales mais il craignent également une potentielle nouvelle fiscalité sur les entreprises, indique l'étude publiée par EY.

Ce baromètre confirme ligne après ligne que l’incertitude totale qui règne dans l'arène politique française, depuis juin, impacte directement la réputation de la France.

Les atouts de la France selon les investisseurs étrangers

Les investisseurs internationaux reconnaissent que la France a des atouts comme la disponibilité des compétences (37%), la qualité de ses infrastructures (25%) ou encore la capacité à innover grâce à la recherche. L’étude se termine comme un plaidoyer pour la politique d’Emmanuel Macron en soulignant la nécessité de réindustrialiser et soutenir les PME.

C’est en tout cas une pierre dans le jardin du chef de l’Etat qui, depuis deux mandats, se fait fort d’attirer en France les investisseurs étrangers avec son programme Choose France (Choisir la France). En mai 2024, le gouvernement faisait le bilan 2023 de ce programme : 56 projets d’investissements pour 15 milliards d’euros d’investissements mais seuls 27 projets concernaient des créations d’usines.