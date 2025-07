Fahrettin Altun, a appelé à une action collective pour lutter contre la désinformation, les injustices systémiques et la "crise de la vérité" mondiale, dans le cadre du sommet des dirigeants du G20 qui se tient à Rio de Janeiro, au Brésil.

Dans une déclaration faite mardi, M. Altun a souligné que la "crise de la vérité" est devenue la "nouvelle normalité" dans le paysage mondial actuel, et qu'il est donc impossible de construire un système économique mondial rationnel et transparent sans relever ces défis.

"La lutte pour la vérité, comme la lutte pour la justice, est une responsabilité partagée par l'ensemble de l'humanité et nécessite une coopération internationale” a-t-il indiqué soulignant l'importance croissante de la collaboration internationale dans la lutte contre la désinformation.

Le rôle de la Turquie dans la paix et la stabilité

M. Altun a également réaffirmé le rôle constructif de la Turquie dans la promotion de la paix régionale et mondiale en se référant à la médiation de la Turquie dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine et à ses efforts pour établir l'initiative du grain de la mer Noire. "La Turquie, comme par le passé, continuera à contribuer à la paix régionale et mondiale, à la stabilité et à la prévention des conflits" a-t-il dit.

M. Altun a également souligné le plaidoyer constant de la Turquie en faveur de la justice, citant le message du président Recep Tayyip Erdogan : "Le monde est plus grand que cinq" et “Un monde plus juste est possible”.

Critique des injustices mondiales

Le directeur a critiqué les violations du droit international et l'hypocrisie au sein du système mondial, en soulignant notamment que "les attaques d'Israël contre la Palestine et le Liban sont des exemples frappants de violation du droit international".

Il a également mis l'accent sur les problèmes plus généraux découlant des systèmes mondiaux inéquitables : "Un état de désordre qui ne profite qu'à certains pays et groupes d'intérêt est en train de devenir la nouvelle normalité du système.

Le rôle du G20

Tout en reconnaissant que le G20 se concentre sur les questions économiques, M. Altun a souligné qu'il ne peut rester indifférent aux injustices de la politique internationale.

Il a rappelé l'importance de la solidarité et de politiques économiques équitables. "Le G20 a le potentiel d'équilibrer l'économie mondiale contre les acteurs en quête de monopoles, créant ainsi une distribution économique plus pluraliste et plus juste" a-t-il déclaré.

M. Altun a également attiré l'attention sur les défis mondiaux urgents tels que le changement climatique et l'intelligence artificielle, affirmant que le G20 doit jouer un rôle essentiel dans l'élaboration de politiques pour un système mondial plus équitable.

Crise de la vérité

M. Altun a enfin mis en garde contre l'utilisation de la désinformation pour dissimuler des atrocités, y compris des crimes de guerre et des génocides.

"La désinformation est devenue le moyen le plus largement utilisé pour dissimuler les crimes de guerre, les massacres et les génocides" a-t-il soutenu, soulignant les dangers posés par l'utilisation abusive de la technologie.

"L'humanité est désormais sous la tutelle des technologies qu'elle a développées. Des questions telles que les atteintes à la vie privée, la sécurité des données, les cybermenaces, les guerres hybrides et le fascisme numérique sont profondément imbriquées dans les défis politiques et économiques mondiaux", a-t-il ajouté.

Il a appelé à des mesures urgentes pour traiter ces questions et empêcher la manipulation des technologies numériques à des fins malveillantes.

Lire aussi : Brésil: le climat, les guerres pèsent sur le G20