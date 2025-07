"La Cour a émis des mandats d'arrêt contre deux individus, Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 jusqu'au 20 mai 2024 au moins, jour où l'accusation a déposé les demandes de mandats d'arrêt", a déclaré dans un communiqué de la CPI, qui siège à La Haye.

La CPI a précisé avoir "trouvé des motifs raisonnables" de croire que Netanyahu et Gallant "portent chacun une responsabilité pénale pour les crimes suivants en tant que co-auteurs pour avoir commis les actes conjointement avec d'autres : le crime de guerre de famine comme méthode de guerre, et les crimes contre l'humanité de meurtre, de persécution et d'autres actes inhumains."

Les mandats d'arrêt ont été classés "secrets", afin de protéger les témoins et de garantir la conduite des enquêtes, a déclaré la cour.

Mais l’instance “considère qu'il est dans l'intérêt des victimes et de leurs familles qu'elles soient informées de l'existence des mandats", a-t-elle expliqué.

La Cour a également précisé qu'elle avait "unanimement rejeté les contestations d’Israël basées sur les articles 18 et 19 du Statut de Rome."

Le procureur de la CPI, Karim Khan, avait demandé en mai à la cour de délivrer des mandats d'arrêt contre Netanyahu et Gallant (qui a été limogé début novembre par le Premier ministre israélien) pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Ces mandats surviennent alors que l'offensive menée par Israël à Gaza est récemment entrée dans sa deuxième année, ayant déjà causé la mort d'environ 44 000 Palestiniens, dont la majorité sont des femmes et des enfants.

L'assaut israélien a entraîné le déplacement de presque toute la population du territoire, accompagné d'un blocus délibéré qui a engendré de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, plaçant la population au bord de la famine.