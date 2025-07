Organisé par le radiodiffuseur public turc, TRT World Forum, qui réunit des dirigeants du monde entier, voit le jour pour la huitième fois. Cette année, près de 150 intervenants locaux et étrangers de plus de 30 pays participeront au forum, qui débutera par les discours d'ouverture du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le forum, qui se tiendra les 29 et 30 novembre 2024 au Centre des congrès d'Istanbul, aura pour thème "Un monde à un point de rupture: Gérer les crises et la transformation". Des questions importantes liées à l’actualité internationale seront discutées.

TRT World Forum, qui est l'un des plus grands forums du secteur des médias dans le monde et qui a rassemblé jusqu'à présent des milliers d'invités et 767 intervenants de nombreux pays, accueillera cette année près de 150 intervenants de plus de 30 pays.

Depuis 2017, le président Erdogan, qui a participé à tous les forums mondiaux de TRT et a fait des déclarations frappantes sur la Turquie et l’actualité internationale et dont les discours ont attiré une grande attention dans la presse mondiale, devrait prononcer un discours sur des questions d'actualité lors de l'événement de cette année.

Outre l’intervention du président Erdogan, différentes questions seront abordées lors du TRT World Forum 2024, qui réunira de nombreux leaders d'opinion (décideurs politiques locaux et étrangers, hommes d'affaires, universitaires et journalistes): le Moyen-Orient et Gaza, la Turquie, l'Afrique, la Russie et l’Ukraine, la politique et la diplomatie, la géopolitique, la guerre et la sécurité, le climat et l'énergie, la technologie, les médias et l'édition, le droit international, ou encore l'économie.

