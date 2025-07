L'Allemagne s'est engagée vendredi à continuer de soutenir Israël, bien que la Cour pénale internationale (CPI) ait lancé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Netanyahu et l'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant "pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis au moins à partir du 8 octobre 2023 (date de déclenchement de la guerre de Gaza)”.

"Notre position à l'égard d'Israël reste inchangée", a déclaré le porte-parole du gouvernement, Steffen Hebestreit, interrogé lors d'une conférence de presse à Berlin sur la poursuite du soutien de l'Allemagne à Israël.

Le gouvernement allemand est un fervent partisan d'Israël, le chancelier Olaf Scholz ayant souligné à plusieurs reprises la responsabilité particulière de l'Allemagne dans la sécurité d'Israël en raison du passé nazi du pays.

Berlin a repris ses livraisons d'armes controversées à Israël en octobre, malgré les inquiétudes de la communauté internationale concernant la campagne militaire génocidaire menée dans la bande de Gaza.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que son pays soutenait généralement la CPI, mais qu'il n'avait pas encore décidé s'il mettrait effectivement en œuvre le mandat d'arrêt à l'encontre de M. Netanyahou et de M. Gallant, s'ils entraient sur le territoire allemand.

Il a également mis en exergue la "relation unique et la grande responsabilité de l'Allemagne à l'égard d'Israël", conséquence de l'histoire allemande, suggérant qu'elles seraient prises en compte dans tout processus de décision.

La Cour de La Haye a émis jeudi les mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahu et Gallant "pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre commis entre le 8 octobre 2023 au moins et le 20 mai 2024 au moins", lorsque le procureur de la CPI, Karim Khan, a demandé les mandats d'arrêt.

La Cour a déclaré qu'elle avait "des motifs raisonnables" de croire que Netanyahu et Gallant "portent une responsabilité pénale" pour "le crime de guerre consistant à recourir à la famine comme méthode de guerre et les crimes contre l'humanité consistant à commettre des meurtres, des persécutions et d'autres actes inhumains".

L'offensive israélienne dans la bande de Gaza a tué plus de 44 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

L'assaut a déplacé la quasi-totalité de la population du territoire où un blocus sévère imposé par Israël a entraîné de graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments, poussant la population au bord de la famine.

