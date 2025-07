Selon le site d’information Walla, des sources internes au Likoud ont révélé que Netanyahu et d'autres responsables du parti observaient les comportements de Gallant, en particulier au sein de la Knesset, le parlement israélien, dans le but d'annoncer officiellement sa rupture avec le parti.

Ces sources ont précisé que cette surveillance avait pour objectif de recueillir des preuves montrant que Gallant agit de manière indépendante, facilitant ainsi la déclaration de sa séparation du Likoud et empêchant sa candidature aux prochaines élections parlementaires sous la bannière du parti.

Elles ont également souligné que Netanyahu souhaitait que Gallant démissionne de la Knesset, afin qu'il ne puisse pas voter contre les décisions du gouvernement à l’avenir.

Le 5 novembre courant, Netanyahu avait annoncé le limogeage de Gallant, le remplaçant par Israël Katz, alors ministre des Affaires étrangères, en raison de désaccords sur la gestion par le gouvernement de l’offensive militaire en cours à Gaza et au sud du Liban.

Ces “remaniements” s’inscrivent dans le contexte de la guerre génocidaire qu’Israël a lancée contre la bande de Gaza après une attaque transfrontalière du groupe palestinien Hamas en octobre de l’année dernière. Cette offensive a fait plus de 44 000 morts, dont une majorité de femmes et d’enfants, et plus de 104 000 blessés.

Israël est également engagé dans des combats transfrontaliers avec le Liban, ayant lancé fin septembre une campagne aérienne contre ce qu'il considère comme des cibles du Hezbollah.

Depuis octobre dernier, ces attaques ont causé plus de 3 600 morts, 15 300 blessés et plus d’un million de déplacés au Liban, selon les autorités sanitaires libanaises.

Jeudi, la Cour pénale internationale (CPI) a annoncé, dans une décision historique, l’émission de mandats d’arrêt contre Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice en raison de ses actions militaires à Gaza.