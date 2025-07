“La Turquie fait bien plus pour la Palestine, Gaza et le Liban - qui subissent actuellement l'assaut incessant d'Israël - que “ce qui est visible et ce dont on parle”, a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, à l’issue d’une réunion de cabinet à Ankara.

Réaffirmant le soutien indéfectible de la Turquie à la Palestine, Erdogan a rappelé que son pays continuerait à soutenir les Palestiniens “de toutes ses forces et avec toutes ses ressources” jusqu'à ce que le génocide cesse et que Gaza et la Palestine soient entièrement libérées.

“Même si certains s'obstinent à l'ignorer, une guerre extrêmement sanglante et dangereuse a lieu juste à côté de la Turquie depuis 14 mois”, a-t-il indiqué, en référence à l'offensive continue d'Israël sur Gaza, qui a fait plus de 44 000 morts depuis octobre 2023.

Exprimant son espoir de voir triompher la cause palestinienne, M. Erdogan a déclaré qu'”au terme de ces jours difficiles”, les Palestiniens obtiendront “le salut, la paix et la sérénité, tandis que les oppresseurs perdront”.

Il a également adressé un message ferme au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, affirmant que “l’étau se resserre” autour de lui et de son “réseau de massacreurs”, suite à l'émission, la semaine dernière, de mandats d'arrêt par la Cour pénale internationale à son encontre et à l'encontre de son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans la bande de Gaza.

