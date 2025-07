"En exerçant son droit à se défendre, Israël doit pleinement respecter ses obligations face au droit international en toutes circonstances, y compris le droit international humanitaire", ont écrit les ministres des Affaires étrangères du G7 dans un communiqué conjoint à l'issue d’une réunion du groupe près de Rome.

"Nous réitérons notre engagement envers le droit international humanitaire et respecterons nos obligations respectives", ont-ils ajouté. L'adjectif "respectives" reflète les divergences au sein du groupe (Canada, France, Allemagne, Royaume-Uni, Japon et Italie), les États-Unis ne reconnaissant pas la CPI contrairement aux autres membres du G7.

La Cour pénale internationale, à laquelle Israël n'a pas adhéré et dont les États-Unis se sont retirés, a émis la semaine dernière des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, l’ancienne ministre de la Défense Yoav Gallant et Mohammed Deif, chef de la branche armée du Hamas palestinien Mohammed Deif pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité.

Hormis une visite aux États-Unis cette année, Netanyahu ne s'est pas rendu dans un pays du G7 depuis le début de sa guerre contre Gaza.

Plus de 44 249 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur la bande de Gaza, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza.

