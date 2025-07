La police britannique a annoncé mercredi avoir arrêté six terroristes et perquisitionné un centre communautaire à Londres dans le cadre d’une enquête antiterroriste sur des activités présumées liées à l’organisation terroriste PKK.

“Cette action intervient à la suite d’une enquête et d’une opération portant sur des activités que nous pensons être liées au groupe terroriste PKK”, a déclaré la commandante par intérim Helen Flanagan.

“Il s’agit d’arrestations ciblées de personnes que nous soupçonnons d’être impliquées dans des activités terroristes liées au groupe”, a poursuivi Mme Flanagan

La police britannique a déclaré qu’elle effectuait des perquisitions dans huit locaux à Londres, dont un centre communautaire dans le nord de la capitale, qui restera fermé pendant deux semaines.

“Cette enquête et cette action visent à protéger toutes nos communautés”, a déclaré Flanagan. “J’exhorte toute personne qui pense avoir été touchée ou ciblée par des personnes liées au PKK à prendre contact”.

Au cours de sa campagne de terreur de 40 ans contre la Turquie, le PKK – classé comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’UE – a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants, des nourrissons et des personnes âgées. Le YPG est la branche syrienne du PKK.

