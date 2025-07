Otokar, une entreprise turque spécialisée dans les véhicules et la défense, a signé un accord avec Romtehnica, une entreprise du ministère roumain de la Défense, pour la fourniture de véhicules militaires d'une valeur de 4,3 milliards de rands roumains (environ 912,5 millions de dollars).

Selon un communiqué de presse d'Otokar, la société fournira au ministère roumain de la défense 1 059 unités de véhicules blindés légers tactiques à roues 4x4, connus sous le nom de “Cobra II”, dans le cadre de l'accord signé mercredi.

La première livraison de 278 véhicules sera effectuée en Turquie, le reste étant fabriqué en Roumanie.

Les livraisons devraient commencer au cours du dernier trimestre 2025 et s'échelonneront sur les cinq prochaines années.

L'autorité contractante a invité l'entreprise à négocier le 4 octobre, à l'issue des processus d'évaluation technique, d'essais sur le terrain et d'évaluation commerciale.

Plus de 20 utilisateurs dans 13 pays utilisent actuellement le véhicule blindé tactique à roues Cobra II 4x4, selon le communiqué.

Otokar fournit des véhicules militaires à l'Otan et aux Nations unies depuis les années 1980.

Le Cobra II, qui a été ajouté à la famille de produits de la société en 2013, a été conçu et produit dans plus de 30 versions différentes en fonction des demandes et des besoins.

