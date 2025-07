Le nouveau président sénégalais choisit un divorce à l’amiable avec la France, il dit espérer une collaboration "franche et entière de la France". Mais si la rupture n’est pas franche, il y a un changement de statut. Bassirou Diomaye, élu en mars dernier, a rappelé sur France 2, hier soir, que la "souveraineté" du Sénégal "ne s'accommode pas de la présence de bases militaires". En d’autres termes, les 350 soldats encore stationnés dans ce pays d’Afrique de l’Ouest vont devoir plier bagage.

“La France a esclavagisé, colonisé, et est restée. Si vous inversez les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée puisse avoir une base militaire en France", a conclu Bassirou Diomaye.

lire aussi: En visite au Mali, Ousmane Sonko plaide pour le respect de la souveraineté de chaque pays

Le Tchad met fin à sa coopération militaire avec la France

Le même jour, le Tchad a fait la même annonce. Le ministre des Affaires étrangères tchadien a annoncé la fin de l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française". Il assure qu'il ne s'agit pas d'une "rupture avec la France".

"La France est un partenaire essentiel mais elle doit aussi considérer désormais que le Tchad a grandi, a mûri et que le Tchad est un Etat souverain et très jaloux de sa souveraineté", avait relevé un peu plus tôt le ministre des Affaires étrangères tchadien Abderaman Koulamallah à l'issue d’une rencontre entre le président Mahamat Idriss Déby Itno et le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot.

lire ausi: Malaise diplomatique entre la France et le Tchad

Le Tchad est un maillon clé de la présence militaire française en Afrique, constituant le dernier point d'ancrage de Paris au Sahel après les retraits forcés de ses troupes au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

La France avait réorganisé sa présence militaire en Afrique, elle espérait pouvoir conserver au Sénégal une centaine de militaires et 300 au Tchad, selon l’AFP.

La France reste présente au Sénégal

Le chef d'Etat sénégalais s’est tout de même voulu rassurant, il n’y a ni rupture en vue ni violentes diatribes au bord des lèvres. "La France reste un partenaire important pour le Sénégal au regard du niveau d'investissements, de la présence de sociétés françaises et même de citoyens français qui sont au Sénégal", a dit Bassirou Diomaye Faye. Le Sénégal souhaite multiplier les partenariats avec d’autres pays, la Chine, la Turquie, les Etats-Unis. La Chine est selon la présidence sénégalaise le premier partenaire commercial du pays.