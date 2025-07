L'armée israélienne a déjà violé le cessez-le-feu signé avec le Hezbollah à 59 reprises dont 21, samedi. C’est ce qui ressort d'une compilation établie par l’agence de presse Anadolu sur la base des rapports de l'agence de presse officielle libanaise.

Selon diverses informations publiées par l'agence, les violations se sont concentrées, samedi, dans les districts de Marjayoun et Bint Jbeil dans le gouvernorat de Nabatiyeh (sud) et les districts de Tyr et Sidon dans le gouvernorat du Sud, et ont varié entre des tirs d'artillerie, des raids de drones, des tirs de mitrailleuses, des incursions, des routes détruites au bulldozer et des incendies et des destructions de voitures.

Les violations israéliennes du samedi ont fait 2 morts et 6 blessés, portant le nombre total des victimes au Liban depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à deux morts et dix blessés.

Dans le district de Marjayoun, un drone israélien a mené un raid sur la ville de Rab Thaleen, qui a fait, selon l'agence libanaise, deux morts et deux blessés.

Des bombardements d'artillerie ont également été enregistrés sur la ville de Rab Thaleen et sur le "Projet Al-Taybeh", une station de pompage d'eau située dans la ville d'Al-Taybeh.

Les forces israéliennes ont utilisé des mitrailleuses pour fouiller les environs des villes de Beni Hayyan et Markaba.

Tirs d’obus

Dans la ville de Marjayoun, épicentre du district, l'armée israélienne a tiré un obus d'artillerie et ciblé avec des mitrailleuses plusieurs quartiers de la ville pour empêcher les habitants d'inspecter leurs maisons et leurs biens.

Dans le district de Bint Jbeil, l'armée israélienne a procédé à des incursions dans la ville d'Aitaroun, où les mouvements de ses véhicules et de ses soldats ont été repérés dans certaines zones et quartiers de la ville, alors qu'ils incendiaient une voiture.

Un char israélien Merkava a également écrasé plusieurs voitures et assiégé quelques familles dans la même ville, avant que le Comité international de la Croix-Rouge n'intervienne pour les évacuer.

Toujours à Aitaroun, les soldats israéliens ont érigé des barricades de sable sur plusieurs routes de la localité de Marj al-Abd et rasé les routes de la localité d'al-Matit au bulldozer afin de les détruire.

Dans la ville de Shaqra, des citoyens ont rapporté avoir entendu le bruit d'un raid israélien à l'aube à la périphérie de la ville, et la même zone a été soumise à des bombardements d'artillerie intermittents.

Dans la ville de Bint Jbeil, au centre du district, des soldats israéliens ont ouvert le feu, depuis leur position à la périphérie de la ville de Maroun al-Ras, en direction de Saraya Bint Jbeil (le bâtiment du gouvernement central de la ville) tandis que des membres de la gendarmerie libanaise y inspectaient les dégâts.

Les soldats israéliens stationnés au même endroit ont également mené des opérations de ratissage avec leurs mitrailleuses lourdes vers la ville de Bint Jbeil pour intimider les habitants et les empêcher de rentrer dans la ville.

En outre, des soldats israéliens ont tiré à la mitrailleuse sur la ville de Maroun al-Ras.

Dans le district de Tyr, un drone israélien a bombardé une voiture dans la ville de Majdal Zoun, ce qui, selon un bilan préliminaire du ministère de la Santé, a fait 3 blessés, dont un enfant.

Usage des avions de guerre

Dans le district de Sidon, des avions militaires israéliens ont attaqué à deux reprises la région de Tubnah, dans la ville d'Al-Bisariya, blessant une personne, selon un bilan préliminaire du ministère de la Santé.

L’armée israélienne évoquait, pour sa part, samedi, 4 cibles attaquées dans le sud et le Liban profond, sous prétexte qu’elles "constituaient une menace" pour Israël.

L'armée a déclaré qu'un avion de guerre israélien avait bombardé une voiture dans une zone du sud du Liban, qu'elle n'a pas spécifié, affirmant que "des militants transportaient du matériel militaire à travers cette zone".

L'armée israélienne a ajouté que ses forces avaient attaqué un certain nombre de personnes qualifiées de "saboteurs" après leur arrivée dans un bâtiment dans une zone qu'elle n'a pas précisée, affirmant que les forces "ont trouvé, après avoir fouillé cet endroit, des moyens de combat".

L'armée israélienne a ajouté qu'un de ses avions de guerre avait également bombardé ce qu'elle prétend être des "plates-formes de missiles sur un site du Hezbollah dans le district de Sidon", au sud du Liban.

Elle a également indiqué qu'un drone lui appartenant a attaqué un véhicule militaire dans un endroit non précisé au cœur du Liban, affirmant qu'il "travaillait au sein de l'infrastructure de production de missiles du Hezbollah".