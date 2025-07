Arrivé lundi en Angola pour sa première visite présidentielle tant attendue en Afrique subsaharienne, le président Joe Biden profitera de ce voyage de trois jours pour contrer l'influence de la Chine en mettant en avant un ambitieux projet ferroviaire soutenu par les États-Unis.

Le réaménagement du corridor ferroviaire de Lobito en Zambie, en RDC et en Angola vise à renforcer la présence américaine dans une région riche en minéraux essentiels utilisés dans les batteries des véhicules électriques, des appareils électroniques et des technologies énergétiques propres.

Biden s'est d'abord rendu au Cap-Vert, une île de l'océan Atlantique, pour une brève réunion à huis clos avec le Premier ministre Ulisses Correiae Silva.

En Angola, Biden prévoit de rencontrer le président angolais João Lourenço, visiter le Musée national de l'esclavage et de se rendre dans la ville portuaire de Lobito pour examiner le projet ferroviaire.

“Vaut mieux tard que jamais”

La visite du président américain intervient à quelques semaines de la fin de son mandat, alors que le républicain Donald Trump se prépare à prendre ses fonctions le 20 janvier.

Biden avait promis de se rendre en Afrique l’année dernière après avoir relancé le sommet États-Unis-Afrique en décembre 2022. Le voyage a été repoussé à 2024 et à nouveau retardé en octobre en raison de l’ouragan Milton, renforçant le sentiment parmi les Africains que leur continent n’est toujours pas une priorité pour Washington.

Le dernier président américain à se rendre en Afrique subsaharienne était Barack Obama en 2015. Biden a assisté à un sommet des Nations unies sur le climat en Égypte, en Afrique du Nord, en 2022.

“Je m'oppose simplement à l'idée selon laquelle il s'agit d'un voyage de dernière minute à la toute fin”, a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale John Kirby aux journalistes à bord d'Air Force One en route vers l'Angola, soulignant que de hauts responsables de l'administration avaient visité l'Afrique, y compris la vice-présidente Kamala Harris.

Minéraux critiques

“C’est un sujet sur lequel il (Biden) se concentre depuis qu’il est devenu président des États-Unis”.

Les minéraux critiques constituent un domaine clé de la concurrence entre les États-Unis et la Chine, et cette dernière détient une emprise considérable sur les minéraux critiques de l’Afrique.

Les États-Unis ont depuis plusieurs années établi des relations avec l’Afrique à travers le commerce, la sécurité et l’aide humanitaire.

La modernisation du chemin de fer de 1 300 kilomètres est une initiative différente et rappelle la stratégie chinoise en matière d'infrastructures étrangères, baptisée Belt and Road.

“Ce n'est plus l'histoire”

L'administration Biden a qualifié le couloir comme étant l'une des initiatives phares du président, mais l'avenir de Lobito et tout changement dans la manière dont les États-Unis s'engagent avec un continent de 1,4 milliard d'habitants qui penche fortement vers la Chine dépendent de la nouvelle administration du président élu Trump.

“Le président Biden n’est plus au cœur de l’actualité“, a déclaré Mvemba Dizolele, directeur du programme Afrique du Center for Strategic and International Studies, groupe de réflexion basé à Washington. “ Même les dirigeants africains ont les yeux rivés sur Donald Trump”.

Les États-Unis ont engagé 3 milliards de dollars pour le corridor de Lobito et les projets connexes, ont déclaré des responsables de l'administration, en plus du financement de l'Union européenne, du Groupe des sept principales nations industrialisées, d'un consortium privé dirigé par l'Occident et de banques africaines.

“Beaucoup de choses dépendent de ce projet en termes de succès et de reproductibilité“, a affirmé Tom Sheehy, membre de l’Institut américain pour la paix, un institut de recherche fédéral non partisan.

Changement d'administration

Il l'a qualifié de l'un des fleurons du nouveau Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux du G7, impulsé par Biden et visant à atteindre d'autres pays en développement en réponse à la Ceinture et la Route de la Chine.

Beaucoup sont optimistes quant au fait que le projet Lobito, qui ne devrait être achevé que bien après le départ de Biden, survivra à un changement d'administration et aura une chance.

Cela contribue dans une certaine mesure à affaiblir la Chine, qui bénéficie du soutien bipartisan et figure en tête de la liste des tâches à accomplir par Trump.

“Tant qu'ils continueront à considérer Lobito comme l'un des principaux outils anti-chinois en Afrique, il y a une certaine probabilité qu'il continue à être financé “, estime Christian-Géraud Neema, qui analyse les relations sino-africaines.

“Un changement radical”

Kirby a déclaré que l’administration Biden espérait que Trump et son équipe mesurent la valeur de Lobito, mais “nous sommes toujours au pouvoir. Il nous reste encore 50 jours. Il s’agit d’un développement majeur et essentiel, non seulement pour les États-Unis et nos objectifs de politique étrangère en Afrique, mais aussi pour les Africains “.

Le corridor de Lobito consistera en une modernisation et une extension d'une ligne ferroviaire reliant les mines de cuivre et de cobalt du nord de la Zambie et du sud de la RD Congo au port de Lobito, en Angola, sur l'océan Atlantique, une voie de communication vers l'ouest pour les minéraux essentiels de l'Afrique. Il vise également à terme à s'étendre de la Zambie et de la RD Congo à la côte est de l'Afrique en passant par la Tanzanie et à constituer une liaison ferroviaire d'un océan à l'autre.

L'administration Biden a qualifié ce projet de “changement de donne“ pour les investissements américains en Afrique, mais il ne s'agit là que d'un point de départ pour les États-Unis et leurs partenaires, la Chine étant dominante dans le secteur minier en Zambie et en RDC. La RDC possède plus de 70% du cobalt mondial, dont la majeure partie est destinée à la Chine pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement en minéraux essentiels sur laquelle les États-Unis et l'Europe doivent compter.

En Angola, Biden annoncera de nouveaux développements dans les domaines de la santé, de l'agroalimentaire, de la coopération en matière de sécurité ainsi que du corridor de Lobito, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche.

Diplomatie fondée sur les valeurs

Cette visite, la première d'un président américain en exercice en Angola, “mettra en évidence l'évolution remarquable des relations entre les États-Unis et l'Angola “, a indiqué Frances Brown, assistante spéciale du président et directrice principale des affaires africaines au Conseil de sécurité nationale.

Cette visite attirera également l'attention sur un défi permanent auquel est confrontée la diplomatie américaine en Afrique. Les groupes internationaux de défense des droits de l'Homme ont profité du voyage de Biden pour critiquer le virage autoritaire du gouvernement Lourenço.

Lire aussi: Afrique: $600 Mrd d’investissements américains pour contrer la Chine