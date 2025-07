Le 25 novembre 2024, le corps sans vie de la journaliste indépendante Marine Vlahovic, 39 ans, a été découvert sur le toit-terrasse de son appartement dans le 1ᵉʳ arrondissement de Marseille.

La mort soudaine de cette journaliste pro-palestinienne et la faible couverture médiatique qu’elle a suscitée dans la presse française avaient soulevé des interrogations quant à une piste criminelle.

Enquête en cours

Selon le parquet de Marseille, “l’autopsie de la victime permet d’exclure à ce stade l’intervention d’un tiers”.

Cependant, des analyses toxicologiques sont toujours en cours pour déterminer les causes exactes de son décès.

Marine Vlahovic qui a collaboré avec des médias tels que RFI, Radio France, Le Soir et la Radio Télévision Suisse (RTS) s'était distinguée par sa couverture du Proche-Orient, notamment en tant que correspondante à Ramallah, en Cisjordanie occupée, de 2016 à 2019.

Son podcast “Carnets de correspondante”, diffusé sur ARTE Radio, a remporté le prix Scam du meilleur podcast documentaire en 2021.

Après son installation à Marseille en 2019, Marine Vlahovic a continué à s'engager pour la cause palestinienne.

Elle a tenté de retourner dans les territoires palestiniens et réalisé des documentaires mettant en lumière les voix des journalistes gazaouis. ARTE Radio a rendu hommage à “une journaliste à la fois rigoureuse et profondément humaine”.

Les circonstances exactes de sa mort restent à élucider. Les résultats des analyses toxicologiques sont attendus pour apporter des précisions supplémentaires.

RSF regrette une journaliste engagée

Reporters sans frontières (RSF) a exprimé sa profonde tristesse à l’annonce du décès de Marine Vlahovic.

“RSF est profondément attristé d'apprendre la mort de Marine Vlahovic. Comme RSF, cette journaliste sensible et talentueuse avait à cœur de donner à voir et entendre la situation des journalistes à Gaza. Elle nous manquera, ainsi qu'à ses amis et confrères palestiniens”, a déclaré l’organisation dans un hommage appuyé.

Le travail de Marine Vlahovic a mis en lumière des réalités souvent ignorées, et son héritage continue d'inspirer le journalisme engagé.