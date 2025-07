L’opposition syrienne a déclaré la fin du règne de Bachar Al-Assad en Syrie, affirmant qu’elle l’avait renversé alors qu’elle pénétrait dans Damas et l’avait fait fuir.

Voici une chronologie de l’offensive éclair de 11 jours qui a conduit à la chute d’Al-Assad :

27 novembre

L’opposition a lancé une attaque surprise contre l’armée du régime syrien dans la province septentrionale d’Alep.

28 novembre

L’opposition coupe l’autoroute reliant Alep à Damas, la capitale syrienne.

29, 30 novembre

L’opposition a bombardé Alep et est entrée dans la ville du nord dans un assaut éclair contre les forces du régime.

Des avions de guerre russes ont lancé des raids sur la ville d’Alep “pour la première fois depuis 2016”.

L’opposition a pris le contrôle de la majeure partie d’Alep en une journée et contrôle plus de 80 villes et villages dans le nord.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est entretenu avec ses homologues iranien et turc pour exprimer ses inquiétudes face à l’escalade “dangereuse” des hostilités.

1er décembre

La ville d’Alep échappe au contrôle des forces du régime syrien, pour la première fois depuis plus d’une décennie.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est rendu à Damas pour rencontrer Al-Assad, déclarant avant son départ que Téhéran “soutiendrait fermement le gouvernement et l’armée syriens”.

2 décembre

La Russie et l’Iran ont promis un soutien “inconditionnel” au régime d’Al-Assad.

5 décembre

L’opposition s’est emparée de Hama, la quatrième plus grande ville de Syrie, après des jours de combats acharnés avec les forces du régime syrien.

6 décembre

L’opposition s’approche de Homs, connue comme la “capitale de la révolution”.

7 décembre

L’opposition prend Homs.

Le ministère de la Défense du régime dément les informations sur le retrait de l’armée des environs de Damas.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Syrie “est fatiguée de la guerre, du sang et des larmes”.

8 décembre

L’armée du régime et d’autres forces se retirent de l’aéroport international de Damas, sur fond de rumeurs qu’Al-Assad aurait fui le pays.

L’opposition entre à Damas et déclare la fin du règne d’Al-Assad. Les Syriens sortent dans les rues pour célébrer.

Le Premier ministre syrien Mohammed Al-Jalali se dit prêt à “coopérer” avec tout choix pris par le peuple et pour tout processus de transfert.

