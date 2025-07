Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré que le peuple syrien allait façonner l'avenir de son pays déchiré par la guerre.

Lors de son premier point de presse depuis que l'opposition syrienne a pris le contrôle de Damas, ce dimanche, il a déclaré que des millions de Syriens contraints de fuir leur pays pouvaient désormais rentrer chez eux en toute sécurité.

S'exprimant en marge du Forum de Doha 2024, Fidan a ajouté que malgré de nombreuses initiatives, notamment l'appel du président Recep Tayyip Erdogan à trouver une solution politique, le régime d'Al-Assad a rejeté toutes les propositions, faisant en sorte que la crise perdure.

“Depuis que le processus d'Astana a gelé la guerre en 2016, le régime a eu un temps précieux pour résoudre les problèmes existants”, a rappelé le ministre turc. "Mais ils ne l'ont pas fait, et au lieu de cela, nous avons assisté à une lente décadence et à un effondrement du régime qui explique pourquoi, presque sans tirer une seule balle, Alep est tombée immédiatement, suivie par d'autres villes", a déclaré M. Fidan.

Il a noté que l’érosion rapide du régime d’Al-Assad peut s’expliquer par son incapacité à subvenir aux besoins de sa population.

“Les revendications du peuple syrien ont été ignorées et le régime a été incapable de fournir ne serait-ce que les services les plus élémentaires”, a souligné le ministre turc des Affaires étrangères, déplorant que la moitié de la population ait été déplacée, “contribuant ainsi à une crise migratoire massive".

M. Fidan a fait part de l'engagement de la Turquie envers l'unité nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Syrie.

"La Turquie continuera à œuvrer avec les pays voisins et la nouvelle administration pour reconstruire la Syrie et résoudre ses problèmes économiques", a-t-il affirmé.

"La Turquie prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la paix et la sécurité en Syrie", a assuré le ministre turc des Affaires étrangères.

Soutenir une transition en douceur

M. Fidan a, par la même occasion, également appelé les acteurs internationaux à s'impliquer dans le processus de transition, exhortant la communauté mondiale à soutenir le peuple syrien pour une transition en douceur dans cette période cruciale.

Il a exhorté les acteurs régionaux et internationaux à agir avec calme et prudence, la région ne devant pas être entraînée dans une plus grande instabilité.

"Nous appelons les acteurs régionaux et mondiaux à agir avec prudence, car l'intégrité territoriale de la Syrie doit être préservée et le processus de transition géré avec soin", a formulé Fidan.

Il a également insisté que la nouvelle Syrie ne devrait pas menacer ses voisins. Fidan a en outre prévenu que les organisations terroristes ne doivent pas pouvoir profiter de la situation.

Une opposition unie

Fidan a mis l’accent sur l’inclusivité, exprimant son opposition à toute forme d’attaques de vengeance, et a déclaré que tous les groupes, y compris les chrétiens, les Kurdes et les non-musulmans, doivent être traités sur un pied d’égalité.

Il a en outre averti que les armes chimiques en Syrie devraient être sécurisées.

Les ministres des Affaires étrangères de Turquie, d'Iran et de Russie, parties au processus d'Astana, se sont rencontrés à Doha, la capitale du Qatar, pour discuter des derniers développements en Syrie.

La réunion comprenait également les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l'Arabie saoudite, de la Jordanie, de l'Égypte et de l'Irak.

