Le porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères, Anouar El Anouni, a affirmé en réponse à une question de l’agence Anadolu que l'Union européenne "se félicite de la déclaration adoptée à Ankara le 11 décembre".

Il a noté que la résolution souligne l'importance du respect mutuel et du dialogue pour réduire les tensions en Afrique. Il a réitéré le soutien de l'UE à "l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale" de la Somalie et de l'Éthiopie, "conformément aux principes consacrés par le droit international".

“Nous reconnaissons le rôle important joué par la République de Turquie dans la conclusion de cet accord”, a-t-il affirmé reconnaissant le rôle clé de facilitateur joué par la Turquie.

Il a également affirmé que l'UE était prête à soutenir de nouveaux efforts et initiatives de médiation.

Déclaration d'Ankara

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a accueilli son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud et le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, à Ankara, mercredi, avant que les trois dirigeants n'annoncent la déclaration d'Ankara.

"Nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ basé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale turque.

Les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie "ont réaffirmé leur respect et leur engagement envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'autre pays, ainsi que les principes consacrés par le droit international, la charte des Nations unies et l'acte constitutif de l'Union africaine", a indiqué la direction de la communication de la présidence turque.

Les deux pays d'Afrique de l'Est sont en désaccord depuis que l'Éthiopie a conclu un accord avec la région séparatiste somalienne du Somaliland, le 1er janvier, pour utiliser son port de Berbera, sur la mer Rouge. La Turquie s'efforce de mettre fin aux tensions entre les deux pays.

