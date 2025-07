"Favoriser la coopération et la sécurité"

Les médias éthiopiens se sont félicités jeudi de l’accord conclu avec la Somalie voisine, sous l’égide de la Turquie, soulignant son potentiel pour renforcer la coopération régionale et améliorer la sécurité dans la Corne de l'Afrique.

La déclaration historique d'Ankara a fait l'objet d'une couverture nationale par les médias publics et privés, dans la presse écrite, audiovisuelle et en ligne, ce qui en fait une étape historique dans les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la Somalie.

Les médias publics, dont l'Ethiopian Broadcasting Corporation (EBC), la Fana Broadcasting Corporate (FBC) et l'Ethiopian News Agency (ENA), ainsi que les médias privés, tels que l'Ethiopian Reporter, l'Addis Standard et l'Addis Maleda, ont largement couvert l'accord qui a mis fin à près d'un an de tensions entre les deux parties.

Les analystes et les commentateurs ont noté que la déclaration pouvait favoriser la coopération, renforcer la sécurité régionale et contribuer au développement et à la stabilité à long terme dans la Corne de l'Afrique.

Les médias européens saluent l'accord conclu par Erdogan

Dans la presse européenne, l’accord a été largement couvert. "Turquie : L'Éthiopie et la Somalie ont trouvé un compromis", a dit le radiodiffuseur public autrichien ORF.

"L'accord mettant fin aux tensions entre l'Éthiopie et la Somalie a été négocié par la Turquie", a également souligné le quotidien français Le Monde.

"La Turquie affirme que l'Éthiopie et la Somalie ont conclu un accord de compromis pour mettre fin à la querelle", a rapporté le radiodiffuseur français France 24.

"Historique"

Les médias sénégalais ont salué un "accord historique" entre l'Éthiopie et la Somalie, mettant fin à une querelle de près d'un an entre les deux pays d'Afrique de l'Est, avec l'aide de la médiation turque.

Senego, l'un des principaux sites d'information sénégalais, a titré "Éthiopie-Somalie : Accord historique pour une coopération renforcée sous l'égide de la Turquie", dans sa couverture de la déclaration d'Ankara mercredi en fin de journée, soulignant le rôle clé de la Turquie dans le processus diplomatique.

Notant que la Turquie a également apporté son soutien à la résolution pacifique de tout différend potentiel entre les deux pays à l'avenir, le rapport indique que les tensions ont été déclenchées par un accord antérieur, en janvier de cette année, par lequel l'Éthiopie espérait obtenir l'accès à la mer Rouge via la région séparatiste somalienne du Somaliland.

"La Turquie a joué un rôle essentiel"

La Turquie est un acteur régional "important" qui joue depuis longtemps un "rôle central" dans la médiation du conflit entre la Somalie et l'Éthiopie, a déclaré jeudi un média indien.

Dans un article intitulé "Comment le président turc Recep Tayyip Erdogan comble le fossé entre la Somalie et l'Éthiopie", le média indien NewsX affirme qu'Ankara entretient de "bonnes" relations diplomatiques avec les deux pays de la Corne de l'Afrique.

"En fait, lors des pourparlers de paix qui ont eu lieu ce mercredi dans la capitale turque, Ankara, la Turquie a joué "un rôle clé dans les efforts de médiation du conflit".

Diplomatie intensive

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accueilli son homologue somalien Hassan Sheikh Mohamud et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Ankara mercredi, avant que les trois dirigeants n'annoncent le pacte.

"Nous avons fait le premier pas vers un nouveau départ fondé sur la paix et la coopération entre la Somalie et l'Éthiopie", a déclaré M. Erdogan lors d'une conférence de presse conjointe dans la capitale turque.

En 1991, l'Érythrée a obtenu son indépendance de l'Éthiopie, ce qui a conduit à la création de deux nations distinctes. À la suite de cette séparation, l'Éthiopie a perdu son accès direct à la mer Rouge et à des ports clés.

Les deux pays d'Afrique de l'Est sont en désaccord depuis que l'Éthiopie a conclu un accord avec la région sécessionniste du Somaliland, le 1er janvier, pour utiliser son port de Berbera, sur la mer Rouge. La Turquie s'efforce de mettre fin aux tensions entre les deux pays.

Toutefois, après leur rencontre avec M. Erdogan à Ankara, la Somalie et l'Éthiopie ont affirmé leur souveraineté, leur unité et leur indépendance respectives dans une déclaration commune, appelée "déclaration d'Ankara", selon la direction des communications de la Turquie.

Les dirigeants de la Somalie et de l'Éthiopie "ont réaffirmé leur respect et leur engagement envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'autre pays, ainsi que les principes consacrés par le droit international, la Charte des Nations Unies et l'Acte constitutif de l'Union africaine", a ajouté le communiqué.

"Ils ont convenu, dans un esprit d'amitié et de respect mutuel, d'abandonner et de laisser derrière eux les différences et les questions litigieuses et d'aller de l'avant dans un esprit de coopération afin de poursuivre une prospérité partagée.