La Jordanie a annoncé qu'elle accueillera le 14 décembre une réunion internationale au niveau ministériel pour discuter des développements liés à la situation en Syrie.

Selon une déclaration écrite du ministère des Affaires étrangères, la réunion réunira des responsables arabes et internationaux afin de passer en revue et de traiter les derniers développements en Syrie.

La déclaration précise qu'à l'invitation de la Jordanie et conformément à une décision de la Ligue arabe, le Comité de contact ministériel arabe sur la Syrie s'est réuni à Aqaba.

Le comité comprend les ministres des Affaires étrangères de Jordanie, d'Arabie saoudite, d'Irak, du Liban et d'Égypte, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe.

Les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, de Bahreïn et du Qatar participent également aux discussions.

La déclaration ajoute que le ministre des Affaires étrangères de Turquie, le chef de la politique étrangère de l'UE Josep Borrell, et l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Geir Pedersen seront présents samedi à la réunion pour poursuivre les discussions sur l'avenir de la Syrie.

Cette réunion se tient à la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad qui a fui la Syrie après une offensive éclair menée par des groupes armés anti-régime, mettant brusquement fin à cinq décennies de régime répressif.

Cependant, Israël, en pleine guerre génocidaire contre Gaza, a envahi et occupé davantage de zones en Syrie près du plateau du Golan occupé par Israël, tout en lançant des centaines de frappes sur des régions syriennes.

Des Syriens à travers le pays et dans le monde entier ont célébré la fin d'une ère marquée par l'emprisonnement ou l'assassinat de dissidents présumés, ainsi que par près de 14 ans de guerre civile ayant fait plus de 500 000 morts et déplacé des millions de personnes, dont beaucoup ont trouvé refuge en Turquie.