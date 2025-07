“Le modèle de communication turc est le produit d'une approche qui ne fait aucun compromis sur l'utilisation du journalisme courageux et principiel pour amplifier la voix des justes, et non celle des puissants”, a déclaré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, dans son message au Sommet international de la communication stratégique 2024 (StratCom Summit'24), qui a débuté vendredi à Istanbul.

"Grâce aux efforts de notre Direction des communications, de la chaîne nationale TRT, de l'Agence Anadolu et de toutes nos institutions et organisations concernées, garantir que le monde soit informé du massacre commis par Israël depuis le 7 octobre 2023 a été l'un des résultats les plus concrets de cette approche", a-t-il ajouté.

Erdogan a assuré qu'Ankara poursuit ses efforts diplomatiques multidimensionnels avec une grande détermination pour établir la paix et la stabilité dans la région et le monde.

"Du Haut-Karabagh aux Balkans, de la Syrie à l'Ukraine, nous continuons d’assumer nos responsabilités avec notre approche de politique étrangère proactive, orientée vers des solutions et respectueuse des sensibilités humanitaires dans chaque coin de notre région", a-t-il expliqué.

Erdogan a noté que la vision du Siècle de la Turquie, qui est devenue plus marquante dans l'esprit des gens grâce à la position sincère et aux efforts désintéressés de la Turquie, a été façonnée par une approche de la communication qui place la justice, la sécurité et la vérité au cœur de ses priorités.

"Stratégie de communication innovante"

"En s’inspirant de notre expérience étatique millénaire et de nos valeurs anciennes, le modèle de communication turc est l'une des manifestations les plus importantes de cette approche."

Il a qualifié ce modèle de "stratégie de communication innovante qui prend en compte le véritable potentiel de notre pays à travers un large éventail, allant de l'économie à la culture et l'art, de la politique étrangère au tourisme, et de l'industrie et la technologie à l'éducation."

Erdogan a souligné qu'Ankara analyse également les opportunités et les risques présentés par l'intelligence artificielle et les technologies numériques, en raison de leur impact significatif, notamment sur le secteur de la communication.

"L'intelligence artificielle provoque la propagation de la désinformation et de la manipulation, ce qui est devenu un enjeu de sécurité mondiale, et contribue à la prolifération de contenus nuisibles visant les jeunes”, a fait remarquer Erdogan.

"Comme dans tous les autres domaines, la Turquie souhaite renforcer une compréhension mondiale de l'intelligence artificielle, qui défende la justice, l'éthique, la conscience et les droits de l'homme, et nous poursuivons nos efforts dans cette direction. Dans le cadre de notre vision du Siècle de la Turquie et de notre stratégie nationale en matière d'intelligence artificielle, nous mettons en place des programmes pour former de nouveaux experts en technologie et des entrepreneurs", a-t-il conclu.