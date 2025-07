S'exprimant lors du programme au bureau de travail présidentiel de Dolmabahçe, Emine Erdogan a déclaré que la réunion avait permis des échanges fructueux, avec de nombreuses propositions de projets à mettre en œuvre rapidement.

Soulignant l’urgence écologique, elle a rappelé qu’en seulement 54 jours après leur dernière réunion, la planète avait atteint le Jour du dépassement de la Terre.

“Cela signifie que nous consommons en 7 mois les ressources que la nature peut renouveler en un an. Depuis lors, il s'avère qu'à chaque consommation, nous avons en fait volé l'avenir. L'année 2024 est entrée dans l'histoire comme la première année où le seuil critique a été franchi, dépassant la limite d'un degré et demi de réchauffement de la planète. Le nombre de catastrophes naturelles dues au changement climatique a atteint un niveau record” a-t-elle expliqué.

La première dame a notamment évoqué les catastrophes climatiques records de 2024, telles que les inondations dévastatrices en Espagne, l’ouragan Helen aux États-Unis, et les pluies extrêmes en Afrique, qui ont touché 7 millions de personnes et déplacé plus de 120 millions de personnes dans le monde.

“Nous sommes à cinq ans des objectifs de 2030 fixés avec la promesse de ‘ne laisser personne de côté’ et, malheureusement, nous sommes encore loin du point promis” a-t-elle déploré.

Erdogan a insisté sur l’importance d’adopter le zéro déchet comme une philosophie de vie pour contrer ces tendances. Elle a appelé à en faire une priorité dans les travaux du Conseil, en mettant l’accent sur la sensibilisation mondiale, notamment lors de la Journée internationale du zéro déchet du 30 mars.

Préparation de la Journée internationale zéro déchet

Elle a annoncé que cette journée serait célébrée par un événement de haut niveau à l’Assemblée générale des Nations Unies en 2025. La Fondation Zéro Déchet travaille également à la création d’un groupe de travail inclusif pour organiser ces célébrations. À cette occasion, les Prix mondiaux du zéro déchet pourraient être lancés, afin de promouvoir les initiatives locales et globales dans ce domaine, selon la Première dame turque.

Emine Erdogan a partagé des exemples de pratiques qu’elle a observées lors de ses voyages, comme la municipalité japonaise de Kamikatsu, qui recycle plus de 80 % de ses déchets grâce à 42 catégories distinctes de tri. Elle a également mentionné une île espagnole sans plastique, qui illustre la possibilité de construire des villes sans déchets. Ces modèles montrent que des solutions concrètes existent pour un avenir durable.

Elle a plaidé pour un leadership mondial fort pour unir les efforts et promouvoir une vision commune et a annoncé le lancement en 2025 d’un Forum mondial sur le zéro déchet et le changement climatique. Cet événement réunira des représentants des pays, des secteurs et des organisations internationales pour coordonner les initiatives sur le zéro déchet.

Appel à assumer les responsabilités

Erdogan a appelé les pays développés à assumer leurs responsabilités envers les pays vulnérables, rappelant que les inégalités exacerbées par la crise climatique ne peuvent être ignorées. Critiquant le financement insuffisant de l’aide climatique, elle a souligné que certains pays allouent des budgets faramineux à des conflits armés, au détriment de la lutte contre le réchauffement climatique.

Elle a dénoncé l’impact environnemental des guerres modernes, citant des chiffres alarmants sur les décombres produits par les conflits, comme à Gaza, où il faudrait 45 ans pour recycler seulement la moitié des 39 millions de tonnes de débris.

Un monde plus juste et plus vivable

"Malgré tout, un monde plus juste est possible. Un monde plus juste est possible grâce à nos efforts conjoints. Nous sommes les partenaires de ce rêve” a-t-elle conclu affirmant que les nouvelles technologies offertes par l'ère moderne devraient être au service d'un avenir durable, et non d'une consommation et d'une avidité accrues

Miroslav Jenca, Secrétaire général adjoint des Nations Unies pour l'Europe, l'Asie centrale et l'Amérique, Anaclaudia Rossbach, Directrice exécutive de l'ONU-Habitat, Melissa Santokhi-Seenacherry, épouse du président du Suriname, Fatima Maada Bio, épouse du président de la Sierra Leone, José Manuel Moller, Prof. Dr. Muhammad Yunus, Carlos Silva Filho, Laura Reyes, Lara Van Druten, Prof. Dr. Saleem Ali, Hakima El Haite, Gino Van Begin, Vijay Jagannathan, Murat Kurum, ministre turc de l’Environnement, de l’Urbanisme et du Changement climatique, İbrahim Yumaklı, ministre de l'Agriculture et des Forêts,Samed Ağırbaş, président de la Fondation Zéro Déchet ont assisté à la réunion.

Hakima El Haite a demandé le soutien d'Emine Erdoğan pour la mise en œuvre de pratiques zéro déchet dans les pays africains, tandis que Carlos Silva Filho a félicité la Zero Waste Foundation pour son travail.

Saleem Ali a déclaré que des mesures devraient être prises pour promouvoir le zéro déchet parmi les jeunes et que des cours d'alphabétisation environnementale devraient être dispensés dans ce contexte, et a espéré que la Turquie ouvrirait la voie à cet égard.

Alors que la première réunion du Conseil consultatif des personnalités de haut niveau de l'ONU sur le zéro déchet s'est tenue le 1er novembre 2023 et la deuxième s'est tenue le 5 juin.

