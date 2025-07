En Israël, de nombreuses personnes cherchent des alternatives pour visionner The Bibi Files, un documentaire qui expose les affaires de corruption impliquant le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Interdit de diffusion légale dans le pays, ce film se base sur des images fuitées d'interrogatoires de la police avec des témoins.

Beaucoup ont réussi à visionner le documentaire soit en utilisant un VPN pour contourner les restrictions de diffusion, soit en accédant à des versions piratées qui circulent sur les réseaux sociaux.

"Le film a été piraté à une vitesse folle en Israël," a déclaré la réalisatrice Alexis Bloom.

Le documentariste primé Alex Gibney, qui a abordé de nombreux sujets délicats au cours de sa carrière, ne projetait pas de réaliser un film sur Israël, jusqu'à ce qu'une fuite spectaculaire tombe entre ses mains, l'année dernière.

Cette fuite n’a pas été un simple incident isolé, mais plutôt une véritable déferlante.

Soudainement, Gibney, grâce à une source qui l’a contacté via l’application de messagerie Signal, s’est vu proposer l’accès à des milliers d’heures d’enregistrements vidéo d’interrogatoires de la police avec Benjamin Netanyahu, son épouse Sara, son fils Yair, ainsi que plusieurs de ses associés et bienfaiteurs, dans le cadre d’une gigantesque affaire de corruption visant le Premier ministre.

Ces enregistrements représentaient plus de 1 000 heures de vidéos.

Le réalisateur oscarisé s’est tourné vers le journaliste d'investigation israélien chevronné, Raviv Drucker, qui s'est engagé dans une analyse approfondie de ces éléments.

Gibney affirme que Drucker lui a montré qu'ils tenaient là un contenu véritablement explosif. Ils ont alors fait appel à Alexis Bloom, une collègue ayant travaillé en Israël, pour diriger le projet.

The Bibi Files, s’est révélé être un documentaire percutant qui a l’avantage du timing : cette semaine, alors que le film est diffusé en streaming, Netanyahu se retrouvait sur le banc des témoins dans l’affaire qui traîne depuis longtemps.

Si le timing semble idéal, le film a néanmoins dû surmonter d’autres obstacles. D’une part, Gibney et Bloom ont dû lever des fonds sans dévoiler leur sujet aux donateurs potentiels, en raison du secret entourant l’affaire. Beaucoup d’investisseurs et de distributeurs étaient également réticents à s'impliquer, particulièrement après le déclenchement de la guerre à Gaza.

Le film a fait sensation vu que Netanyahu est devenu le premier Premier ministre israélien en exercice à témoigner en tant que prévenu dans une affaire criminelle.

Le Premier ministre le plus anciennement en fonction de l’histoire d’Israël fait face à des accusations de fraude, de violation de la confiance et de réception de pots-de-vin dans plusieurs affaires distinctes.

Il est accusé d’avoir accepté des milliers de dollars en cigares et champagne en échange d'un soutien à ses intérêts personnels et commerciaux, et d’avoir facilité l’adoption de réglementations avantageuses pour des magnats des médias en échange d’une couverture médiatique favorable.

Dans les vidéos fuitées, Netanyahu, 75 ans, est filmé assis à son bureau, dans un bureau étrangement exigu, avec une carte de la région en arrière-plan.

Il exprime son indignation face à la procédure, qualifie les témoins de menteurs, et insiste sur le fait qu'il a des préoccupations bien plus sérieuses. À un moment, lorsqu’on lui demande combien de bouteilles de champagne il a reçues, il répond qu’il passe son temps à compter les missiles, pas les bouteilles. Son mot d'ordre : "Je ne me souviens pas."

"Nous avons de nombreuses personnes qui témoignent de sa grande mémoire", souligne Gibney. "Mais presque chaque question susceptible de l’incriminer est accueillie par un 'je ne me souviens pas'."

"Les opposants de Netanyahu jurent par ce film et seront de plus en plus convaincus de sa corruption, de sa soif de pouvoir et de sa direction vers la ruine," écrit Nir Wolf, critique télé dans le journal Israel Hayom, favorable à Netanyahu.

Netanyahu a lui-même pris note du film. En septembre, son avocat a demandé au procureur général d’enquêter sur Drucker, co-producteur du film, l'accusant de tenter d’influencer les procédures judiciaires.

D'autres images montrent Arnon Milchan, le milliardaire magnat d’Hollywood et ami de Netanyahu, devenu récemment témoin à charge, détaillant la livraison de champagne haut de gamme à la demande de Sara Netanyahu, parfois en transportant lui-même une glacière, dans le cadre d’un programme de cadeaux contre faveurs.

Le film inclut également des entretiens avec les milliardaires Sheldon et Miriam Adelson. Sheldon Adelson exprime son malaise à l'égard de l’amitié —"Je ne pense pas que je vais continuer la relation avec eux"— et son étonnement face au coût des cigares cubains préférés de Netanyahu : 1 100 $ pour une boîte de 10.

The Bibi Files, qui est diffusé en streaming depuis mercredi sur le service Jolt.film, établit un lien direct entre les problèmes judiciaires de Netanyahu et la guerre. À travers divers commentateurs, le film avance que les affaires criminelles ont poussé le Premier ministre à lancer une campagne pour affaiblir le système judiciaire du pays, entraînant des manifestations de masse et des divisions, donnant ainsi l'image d'une nation en faiblesse.

Bloom espère qu'après avoir regardé The Bibi Files, les gens envisageront que "les limites de mandat sont une bonne idée." (Netanyahu a été Premier ministre pendant 17 ans).

"Il est tout à fait acceptable de critiquer le Premier ministre d’Israël, et ce n’est ni antisémite ni anti-Israël," conclut la réalisatrice.