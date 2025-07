L’envoyé spécial de l’ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, a souligné, samedi, l’importance d’acheminer de l’aide humanitaire à la Syrie “dès que possible”, après la chute du régime d’Al-Assad, selon un communiqué du département d’Etat américain.

M. Pedersen a rencontré le secrétaire d’État Antony Blinken en marge de réunions ministérielles internationales dans le sud de la Jordanie pour discuter de l’évolution de la situation en Syrie.

“Mon message a été très clair ces derniers jours. Ce qui est si essentiel en Syrie, c’est que nous voyons un processus politique crédible et inclusif qui rassemble toute la Syrie, toutes les communautés en Syrie”, a déclaré l’envoyé, selon le département d’État.

Le deuxième point “est que nous devons faire en sorte que les institutions de l’État ne s’effondrent pas et que nous acheminions l’aide humanitaire le plus rapidement possible. Et si nous y parvenons, il y aura peut-être une nouvelle opportunité pour le peuple syrien”, a-t-il ajouté.

Le défi de la transition politique

M. Blinken a, de son côté, souligné lors de la réunion que les défis auxquels la Syrie est confrontée peuvent être surmontés grâce aux efforts visant à soutenir une transition politique dirigée par les Syriens.

“Nous sommes déterminés à travailler ensemble pour soutenir une transition dirigée par les Syriens où les Nations unies jouent un rôle essentiel, en particulier en ce qui concerne la fourniture d’aide, la protection des minorités et tout le travail qui doit être accompli à l’avenir”, a-t-il déclaré.

Bachar Al Assad, qui a dirigé la Syrie depuis près de 25 ans, a fui en Russie après que des groupes de l’opposition ont pris le contrôle de Damas le 8 décembre courant, mettant fin au régime du parti Baath, au pouvoir en Syrie depuis 1963.

Lire aussi: Plusieurs acteurs clés se réunissent en Jordanie pour discuter de l'avenir de la Syrie