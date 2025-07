Les forces israéliennes ont bombardé, dans la nuit de dimanche à lundi, l'école Ahmed bin Abdul Aziz, dans le sud de Khan Younis, tuant au moins 20 personnes, selon l'agence de presse Wafa.

Parmi les victimes figuraient des enfants. De nombreuses autres personnes ont également été blessées, a ajouté Wafa.

L'école, gérée par l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), est située à proximité du complexe médical Nasser.

Selon des médias sur place, l'attaque contre l'école Ahmed bin Abdul Aziz à Khan Younis s'est produite sans avertissement préalable de la part de l’armée israélienne.

Cette nouvelle attaque intervient un jour seulement après un précédent bombardement visant l'école Khalil Oweida à Beit Hanoun. Le bilan de cette agression est passé à 43.

Des enfants d'âge scolaire et des enfants plus jeunes ont été attaqués et tués alors qu'ils s'abritaient dans des salles de classe.

Un enfant abattu à Naplouse

A Naplouse, en Cisjordanie occupée, un garçon palestinien de 16 ans a été touché à la tête par des éclats de balle alors que des tirs nourris et de fortes explosions ont été entendus lors d'un raid de l'armée israélienne sur le camp de réfugiés de Balata, rapporte l’agence de presse Wafa.

Le garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital pour y être soigné.

Parallèlement, un jeune Palestinien a été arrêté lors d'un raid israélien à Yabad, au sud de Jénine, rapporte l’agence de presse.

Les forces israéliennes ont également attaqué dimanche soir plusieurs villages et villes des gouvernorats de Salfit, Ramallah et el-Bireh, a rapporté cette source.

Une “catastrophe humanitaire sans précédent”

L'ONU a une nouvelle fois rappelé que les habitants de la bande de Gaza vivent dans des conditions horribles alors que les attaques israéliennes contre l'enclave se poursuivent.

Selon l’organisation internationale, la guerre menée par Israël, depuis le 7 octobre 2023, a tué environ 45 000 personnes, dont 70 % de femmes et d'enfants.

Plus de 100 000 personnes ont été blessées et quelque 1,9 million de personnes sont déplacées, plusieurs fois, ajoute l’ONU.

La guerre brutale sur l’enclave assiégée a également détruit plus de 70 % des infrastructures de Gaza, des services de santé, et du réseau de distribution de l’eau, indique-t-on de même source.

L’ONU ajoute que seuls 17 hôpitaux sur 36 sont partiellement fonctionnels, avec 84 % des établissements de santé détruits en raison d'une grave pénurie de fournitures et de médicaments. Beaucoup se retrouvent sans ressources essentielles à leur survie, notamment près de 50 000 femmes enceintes.

Quelque 19 000 enfants ont été hospitalisés pour malnutrition aiguë au cours des quatre derniers mois.

L'UNRWA affirme que ce nombre est presque le double de celui enregistré au premier semestre dans la bande de Gaza.

Cette poussée intervient alors qu’Israël continue de restreindre l’entrée de l’aide humanitaire dans l’enclave déchirée par la guerre et de bloquer largement bloqué toute aide au nord de Gaza assiégé depuis le 6 octobre.

Parmi les produits en pénurie figurent les préparations pour nourrissons.

L'UNRWA affirme que l'un de ses seuls centres de santé fonctionnels a récemment reçu sa première livraison en trois mois, mais qu'il n'a que six boîtes à distribuer.