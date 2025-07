Ces trois pays du Sahel quittent la CÉDÉAO comme les nouvelles autorités, arrivées au pouvoir à la faveur de coups d’Etat, l’avaient annoncé à leur arrivée au pouvoir. La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CÉDÉAO) a mis en place une période de transition qui durera jusqu’au 29 juillet 2025 pour “maintenir les portes de l’organisation ouvertes aux trois pays pendant cette période”, a déclaré son président Omar Touray.

Les régimes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont annoncé simultanément leur retrait de l’organisation sous-régionale en janvier de cette année.

Après leurs coups d’Etat respectifs, la Cédéao avait imposé des sanctions économiques, plus ou moins sévères, à l’endroit des nouvelles autorités de Bamako, Ouagadougou et Niamey. Ces trois pays avaient été suspendus de l’organisation. La Cédéao avait même menacé le Niger d’une intervention armée après le putsch qui a renversé Mohamed Bazoum.

Rupture annoncée entre la Cédéao et des pays du Sahel

Ces mesures ont dégradé durablement la relation entre l’organisation régionale africaine et les nouvelles autorités dans trois pays du Sahel. En réponse, ces trois pays ont créé l’Alliance des États du Sahel qui est un pacte de défense mutuelle.

Cette sortie de la Cédéao aura des conséquences très concrètes sur la libre circulation des biens et des personnes en Afrique de l’Ouest : des barrières douanières devaient être établies et des visas pourraient être nécessaires pour franchir les frontières.

Et déjà tout le monde se pose la question, est-ce que la prochaine étape pour ces pays du Sahel sera leur sortie de l’organisation du franc CFA qui regroupe huit pays et qui est qualifiée par les nouvelles autorités du Bénin, du Niger et du Burkina Faso de monnaie “coloniale”.

