François Bayrou reçoit les groupes parlementaires et les forces politiques par ordre d’importance numérique à l’Assemblée nationale, histoire d’éviter les tensions ou suspicions de préférences.

Le Rassemblement national a été reçu ce matin, suivi par Gabriel Attal pour Ensemble pour la république, puis ce fut le tour des socialistes.

Aucune annonce à ce stade, chacun soulignant qu’il a le sentiment d’avoir été écouté, tout en gardant sa liberté d’action.

C’est le ton adopté par Marine Le Pen, présidente du groupe Rassemblement national à l’Assemblée, en sortant de Matignon: “Il est un peu tôt pour dire si nous avons été entendus”, mais “nous avons été écoutés”.

“Entretien cordial”, selon les socialistes à leur sortie du rendez-vous avec François Bayrou mais le premier secrétaire du parti, Olivier Faure laisse échapper qu’ils sont “restés sur leur faim” quant à la façon dont le Premier ministre entend gouverner.

Une seule chose semble certaine, “ à ce stade aucun accord de non-censure” n’a été conclu entre le Premier ministre et les socialistes, a insisté Olivier Faure.

La formation d’un gouvernement va-t-elle prendre du temps ?

Les consultations doivent se poursuivre demain mardi mais La France insoumise (gauche radicale) a déjà promis la censure et a refusé de rencontrer François Bayrou. On murmure du côté du Palais Bourbon que François Bayrou pourrait se présenter devant les députés pour des questions au gouvernement. François Bayrou et Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée y sont favorables. Comme François Bayrou se retrouve à la tête d'un gouvernement démissionnaire, lui seul a le droit de répondre aux interpellations des députés, dans le cadre des traditionnelles QAG (questions au gouvernement).

Ce matin sur France Info, Maud Gatel, secrétaire générale du MoDem, le parti du Premier ministre décrivait le gouvernement idéal. “Ce ne sera pas un gouvernement MoDem, mais avec des femmes et hommes sociaux-démocrates, écologistes, droite républicaine, centre élargi, pour faire une politique d'intérêt général d'urgence mais pas une politique MoDem”. Reste juste à convaincre toutes ces composantes politiques !

Le centriste, allié d'Emmanuel Macron, a succédé vendredi à Michel Barnier, renversé au bout de trois mois par un vote de censure des députés de gauche et d'extrême droite.