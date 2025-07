Une évaluation des besoins, réalisée par une ONG basée à Gaza et parrainée par l'organisation caritative War Child Alliance, a révélé que 92 % des enfants interrogés n'acceptaient pas la réalité, que 79 % d'entre eux faisaient des cauchemars et que 73 % présentaient des symptômes d'agression.

Le sentiment d'être condamné est devenu omniprésent. Presque tous les enfants (96 %) pensaient que leur mort était imminente, et 49 % d'entre eux souhaitaient même mourir.

"Ce rapport montre clairement que Gaza est l'un des endroits les plus horribles au monde pour un enfant", a déclaré Helen Pattinson, directrice générale de War Child UK.

Destruction psychologique

"Outre les destructions d'hôpitaux, d'écoles et de maisons, une série de destructions psychologiques a causé des blessures invisibles mais non moins destructrices sur des enfants qui n'ont aucune responsabilité dans cette guerre” a expliqué la directrice générale de War Child UK.

L'enquête a interrogé les parents ou les personnes en charge de 504 enfants issus de familles dont au moins un enfant est handicapé, blessé ou non accompagné.

"Le bilan psychologique pour les enfants a été sévère, avec des niveaux élevés de stress se manifestant par des symptômes tels que la peur, l'anxiété, les troubles du sommeil, les cauchemars, le fait de se ronger les ongles, la difficulté à se concentrer et le retrait social", indique le rapport.

Plus de 60 % des enfants interrogés ont déclaré avoir subi des événements traumatisants pendant la guerre et certains ont été exposés à des événements traumatisants multiples.

Environ 1,9 million de Palestiniens de Gaza, soit environ 90 % de la population totale du territoire, ont été déplacés, souvent à plusieurs reprises. La moitié d'entre eux sont des enfants qui ont perdu leur maison et ont été contraints de fuir leur quartier. On estime à 17 000 le nombre d'enfants non accompagnés à Gaza, séparés de leurs parents, bien que l'étude indique que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

Le rapport met en garde contre cette séparation qui expose les enfants à un risque accru d'exploitation, d'abus et d'autres violations graves de leurs droits.

"Les réactions traumatiques peuvent se manifester de diverses manières, notamment par une détresse émotionnelle permanente, de l'anxiété, des changements de comportement, des difficultés relationnelles, une régression, des cauchemars, des troubles du sommeil, des problèmes d'alimentation et des symptômes physiques tels que la douleur".

Pattinson a appelé la communauté internationale “à agir maintenant avant que la catastrophe en matière de santé mentale des enfants à laquelle nous assistons ne se transforme en un traumatisme multigénérationnel dont la région subira les conséquences pendant des décennies”.