Ils sont cinq personnes, cinq Palestiniens, vivant à Gaza, en Cisjordanie occupée et aux États-Unis à avoir porté plainte contre l’administration américaine dans l’espoir que cette procédure mette un terme au soutien militaire inconditionnel de Washington à l’armée israélienne.

Ils fondent leur démarche sur la Loi fédérale Leahy qui interdit tout transfert d’argent vers des armées impliquées dans des abus comme des crimes de guerre ou des violations du droit humanitaire.

“Le département d’État a délibérément omis d’appliquer la loi Leahy, ce qui est particulièrement choquant quand on connaît l’escalade de l’armée israélienne depuis le début de la guerre à Gaza“, indique le texte de la plainte.

Depuis le début de guerre menée par Israël à Gaza, 45 055 personnes sont mortes et Israël est accusée de crimes de guerre, crime contre l’humanité et génocide par des nombreuses organisations comme la Cour pénale internationale, la Fédération internationale des droits de l’Homme, et Human Rights Watch.

lire aussi: Gaza: une plainte déposée contre des Franco-israéliens pour "complicité de génocide"

Le département d’État n’a pas commenté le dépôt de cette plainte.