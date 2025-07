La Suède ne financera plus l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), mais fournira une aide humanitaire à Gaza par d'autres moyens, a déclaré le ministre de l'aide du pays nordique, Benjamin Dousa, à la chaîne de télévision suédoise TV4.

Israël va interdire les opérations de l'UNRWA dans le pays à partir de

janvier 2025. Elle a accusé à plusieurs reprises l'agence d'être impliquée dans l'attaque du Hamas du 7 octobre de l'année dernière.

La décision de la Suède de mettre fin au financement de l'UNRWA est une réponse à l'interdiction israélienne, car elle rendra plus difficile l'acheminement de l'aide aux Palestiniens par l'intermédiaire de l'agence, a précisé Mme Dousa.

La Suède prévoit d'augmenter son aide humanitaire globale à Gaza l'année prochaine, a-t-il ajouté.

Israël interdit une agence de l’ONU

"Il y a plusieurs autres organisations à Gaza, je viens de m'y rendre et j'ai rencontré plusieurs d'entre elles", a indiqué le ministre, citant le Programme alimentaire mondial des Nations unies comme l'un des bénéficiaires potentiels.

L'Assemblée générale des Nations unies a apporté son soutien à l'UNRWA ce mois-ci, exigeant qu'Israël respecte le mandat de l'agence et "permette à ses opérations de se dérouler sans entrave ni restriction".

Depuis le début de la guerre israélienne à Gaza l'année dernière, l'UNRWA est devenue une bouée de sauvetage cruciale pour les Palestiniens déplacés qui souffrent de malnutrition sévère en raison du blocus israélien.

L'agence continue d'être prise pour cible par Israël

Toutefois, le travail humanitaire de l'agence des Nations unies dans l'enclave est entravé depuis janvier 2024, lorsqu'Israël a accusé 12 de ses employés à Gaza d'être impliqués dans l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre.

Au moins 16 pays, dont les États-Unis, ont interrompu ou suspendu le financement de l'agence à la suite des accusations portées par Tel Aviv.

Au début de l'année, le commissaire général de l'UNRWA, Philippe Lazzarini, a demandé un examen complet de l'agence pour déterminer les faits et "ce qui est politiquement motivé". "Notre opération humanitaire, dont deux millions de personnes dépendent comme d'une bouée de sauvetage à Gaza, est en train de s'effondrer" a-t-il dit.

Depuis des années, les critiques affirment que le lobby israélien s'efforce de mettre fin aux activités de l'UNRWA, la seule agence des Nations unies ayant pour mandat spécifique de répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés palestiniens.

La plupart des principaux donateurs ont repris leur aide après qu'un examen indépendant de l'UNRWA a montré qu'Israël n'avait pas fourni de preuves pour appuyer ses accusations.

L'UNRWA gère actuellement des abris d'urgence dans les régions méridionales et centrales de Gaza, hébergeant des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays et affectées par la violence israélienne. L’UNRWA gère en temps de paix les écoles, les centres de soins, l’aide alimentaire et sociale.

