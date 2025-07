“Vous avez toujours été une emprise particulière”, a annoncé Emmanuel Macron aux 1 500 soldats français présents sur la base aérienne 188, avant de partager un dîner de Noël avec eux, précise RFI.

Djibouti est effectivement une base à part, beaucoup plus tournée vers la mer Rouge, l'océan Indien et l'Indo-Pacifique qu'elle ne l'est vers l'Afrique. Mais ce choix stratégique est en cours d'évolution, a révélé, vendredi, le président français, note encore le média français.

“C'est aussi, et ce sera d'ailleurs à réinventer, un point de projection pour certaines de nos missions africaines. Et donc je veux ici marquer la différence entre ce que chaque jour, vous bâtissez depuis cette base et ce qui est fait, la restructuration de notre approche sur le continent africain”, a souligné Macron.

Une restructuration forcée, car la France est contrainte de quitter le Tchad et le Sénégal après avoir dû évacuer le Sahel, relève RFI : “Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent. Et parce que nous avons décidé, de manière souveraine en février 2023, après plusieurs années de changement progressif, et bien, de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires, respectés”, a indiqué à ce propos le président français.

La France a déjà dû évacuer, sous la contrainte, ses troupes du Mali, du Burkina Faso et du Niger entre 2022 et 2023 après l'arrivée au pouvoir de juntes militaires qui se sont rapprochées de Moscou, rappelle la même source.

Un premier contingent de 120 soldats français a, également, quitté, vendredi 20 décembre, le Tchad, a fait savoir le ministère tchadien des Armées dans un communiqué publié sur Facebook. Le Tchad en avait formulé la demande le 29 novembre dernier. Le Sénégal a, lui aussi, fait part de son souhait de voir la France fermer ses bases militaires, rapporte le même média.

Au Gabon et en Côte d'Ivoire, où subsistent encore des bases françaises, les effectifs sont en diminution et ces bases pourraient être à l'avenir partagées avec les armées locales, selon la même source.

La base de Djibouti, qui accueille 1 500 militaires, est le plus gros contingent français à l'étranger. C’est aussi la seule à ne pas être concernée par la réduction de voilure historique prévue sur le continent africain, souligne RFI rappelant que la France et Djibouti ont renouvelé en juillet leur traité de coopération en matière de défense (TCMD).