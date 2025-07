Ce n’est que la dixième journée de deuil national décrétée depuis 1958, soit depuis le début de la Ve République. C’est une décision rare que seul le Président peut prendre.

Le déroulement d’un hommage national est prédéfini pour un deuil national : tous les drapeaux seront mis en berne, c’est-à-dire à mi-mât, et une minute de silence sera respectée à 11h00 ce matin.

Sur l’archipel de l’Océan indien, l’aide arrive mais elle n’est toujours pas distribuée partout. Un porte-conteneurs de la compagnie CMA-CGM devait livrer 1,6 million de litres d’eau qui reste un problème majeur à Mayotte. Officiellement, 90 % du réseau d’eau devrait fonctionner aujourd’hui mais toujours avec les habituelles coupures dues au manque chronique de ressources en eau de l’île.

Les Mahorais demandent plus d'aide

L’ONG Acted a envoyé 700 tentes qui peuvent abriter 5000 personnes. 70% de l’habitat a été endommagé et certains ont tout perdu. Lors de sa visite, la semaine dernière, Emmanuel Macron a promis une loi Mayotte pour tout reconstruire en deux ans et “mettre fin aux bidonvilles".

Un hôpital militaire est en cours de montage pour soigner un maximum de blessés, il devrait être opérationnel demain. L’hôpital de Mamoudzou a été endommagé pendant le cyclone.

Le bilan est toujours officiellement de 35 morts et 2500 blessés. Les autorités se concentrent en effet sur l’organisation de l’aide avant de faire un décompte plus précis des disparus et des victimes.