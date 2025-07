Les autorités israéliennes ont construit sept avant-postes de colonies illégales à l'intérieur de la zone B en Cisjordanie, qui est censée être sous le contrôle administratif de l'Autorité palestinienne, a indiqué dimanche un groupe israélien de défense des droits de l'homme.

Il s'agit des premiers avant-postes de colonies établis dans la zone B depuis la signature des accords d'Oslo en 1993, a déclaré Peace Now dans un communiqué.

Lire aussi: Israël: ”2025, année de l’annexion de la Judée et la Samarie”

Le groupe a ajouté que "cinq des avant-postes ont été établis dans la zone à l'est et au sud-est de la ville de Bethléem, tandis que les deux autres ont été établis dans la région de Ramallah, qui se trouvent tous dans les zones classées comme zone B de la Cisjordanie”.

L'accord d'Oslo II de 1995 a divisé la Cisjordanie en trois zones : la zone A sous contrôle palestinien total, la zone B sous contrôle civil et administratif palestinien et contrôle sécuritaire israélien, et la zone C sous contrôle civil, administratif et sécuritaire israélien total.

Toutes les colonies illégales israéliennes sont situées dans la zone C de Cisjordanie, qui représente 60 % de la Cisjordanie occupée. Israël restreint sévèrement les constructions palestiniennes dans la zone et démolit souvent les maisons palestiniennes sous prétexte d'absence de permis de construire.

L'association israélienne de surveillance anti-colonisation a noté que “des dizaines de familles palestiniennes ont quitté leurs maisons dans la zone B en raison de la violence des colons”, ouvrant la voie à la mise en place d'avant-postes de colonies sur leurs terres.

“Dans toute la Cisjordanie, un nombre sans précédent de 52 avant-postes ont été établis en 2024”, a fait savoir le groupe.

Les 7 avant-postes de la zone B constituent 13,5 % de tous les avant-postes établis l'année dernière”, a déclaré Peace Now.

Selon les estimations israéliennes, plus de 720.000 Israéliens vivent désormais dans des colonies et des avant-postes illégaux en Cisjordanie occupée, y compris à Jérusalem-Est.

La construction de colonies s’est considérablement accélérée depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement de droite israélien, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, en décembre 2022.

Illégalité

La communauté internationale, y compris l’ONU, considère ces colonies comme illégales au regard du droit international.

L’ONU a averti à plusieurs reprises que l’expansion continue des colonies menaçait la viabilité d’une solution à deux États, un cadre considéré comme essentiel pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

En juillet, la Cour internationale de justice (CIJ) a rendu un arrêt déclarant “illégale” l’occupation des territoires palestiniens par Israël, qui dure depuis des décennies et appelant à l’évacuation immédiate de toutes les colonies existantes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.