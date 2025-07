En deux mois et demi, seuls 12 camions ont distribué de la nourriture et de l'eau dans le nord de Gaza, a déclaré une organisation caritative basée au Royaume-Uni, attirant l'attention sur la situation désastreuse dans l'enclave palestinienne.

“Sur les 34 camions de nourriture et d'eau autorisés à entrer dans le gouvernorat du nord de Gaza au cours des deux derniers moi et demi, des retards délibérés et des obstructions systématiques de l'armée israélienne ont fait que seuls douze ont réussi à distribuer de l'aide aux civils palestiniens affamés”, a déclaré Oxfam dans un communiqué publié dimanche.

“Pour trois d'entre eux, une fois que la nourriture et l'eau avaient été livrées à l'école où les gens s'étaient réfugiés, celle-ci a été évacuée et bombardée en quelques heures”, a-t-elle indiqué.

De multiples obstructions

Oxfam a également noté qu'elle et d'autres agences humanitaires internationales ont été “continuellement empêchées” de livrer une aide vitale dans le gouvernorat du nord de Gaza depuis le 6 octobre, date à laquelle Israël a intensifié son siège militaire de Jabalia, Beit Lahia et Beit Hanoun.

"Des milliers de personnes sont encore isolées, mais l'accès humanitaire étant bloqué, il est impossible de connaître le nombre exact", a regretté l'organisation. "Au début du mois de décembre, les organisations humanitaires opérant à Gaza recevaient des appels de personnes vulnérables coincées dans des maisons et des abris qui n'avaient plus du tout de nourriture ni d'eau".

Un convoi de 11 camions a d'abord été bloqué, le mois dernier, au point de blocage par l'armée israélienne à Jabalia, a ajouté l'organisation.

"Après avoir reçu le feu vert pour se rendre à destination, les camions ont ensuite été arrêtés plus loin à un point de contrôle militaire", a-t-elle fait savoir, ajoutant: "les soldats ont forcé les chauffeurs à décharger l'aide dans une zone militarisée, à laquelle les civils désespérés n'avaient pas accès".

Depuis le 7 octobre de l'année dernière, la campagne militaire israélienne à Gaza a fait plus de 45 259 morts palestiniens, dont 17 492 enfants et 11 979 femmes, et 107 627 blessés, selon les rapports.

Des milliers d’autres personnes seraient ensevelies sous les décombres.

Les infrastructures civiles, notamment les hôpitaux et les écoles, ont été massivement ciblées, ce qui aggrave la crise humanitaire dans la région.

