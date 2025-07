La police a interpellé l’individu dans la ville portuaire de Bremerhaven, située dans le nord de l'Allemagne, après qu’il ait menacé, dans une vidéo, de poignarder toute personne "ressemblant à un Arabe ou à un Sud-Européen" sur le marché de Noël local, ont rapporté les médias lundi.

Le suspect a été appréhendé à Bremerhaven dimanche soir après que des internautes ont signalé à la police sa vidéo TikTok, dans laquelle il déclarait qu'il se rendrait au "marché de Noël de la ville le 25 décembre et qu'il poignarderait toute personne ayant l'apparence arabe ou sud-européenne".

"J'ai suffisamment de couteaux avec moi. Ce n'est pas une blague. Je n'ai rien à perdre. Je tuerai tous ceux qui ont l'air arabe", a-t-il lancé dans la vidéo.

Dans un premier temps, la police n'a pas donné d'autre détail concernant l'arrestation ni la gravité des menaces proférées.

L'attentat de Magdebourg en toile de fond

Cette nouvelle menace survient seulement trois jours après qu'un homme saoudien a délibérément foncé en voiture sur le marché de Noël de la ville de Magdebourg, dans l'est de l’Allemagne, tuant au moins cinq personnes, dont un enfant de neuf ans, et blessant plus de 200 autres.

Le suspect de l'attentat de Magdebourg est un médecin saoudien de 50 ans, décrit comme anti-islamique et partisan de l'extrême droite et du sionisme. Arrivé en Allemagne en 2006, il travaillait comme psychiatre à Bernburg, au sud de Magdebourg.

Sur les réseaux sociaux, il exprimait son inquiétude face à la progression de l'islam en Allemagne. Il avait également partagé des messages de soutien au parti d’extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD), opposé à l'immigration musulmane, ainsi qu’à d'autres groupes anti-islam en Europe.

