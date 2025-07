Selon un communiqué publié sur X par le collectif contre l’islamophobie en Europe, une femme musulmane voilée a été signalisée à la police pour avoir refusé de serrer la main d’un fonctionnaire.

Pendant plus d’une heure, l’interrogatoire a porté sur un large éventail de sujets : son avis sur des thématiques politiques telles que le conflit israélo-palestinien, ses habitudes culturelles et religieuses, notamment l’écoute de musique, sa pratique du culte musulman ou encore ses projets de vie, comme une éventuelle expatriation.

”Voulez-vous du mal à la France ? Quel est votre avis sur le conflit en Palestine ? Que pensez-vous du salafisme ? Écoutez-vous de la musique ? Comptez-vous vous expatrier ? Allez-vous à la mosquée ?” sont autant de questions qui m'ont été posées pendant plus d'une heure”, précise le communiqué, citant la personne concernée.

L’affaire ne s’est pas arrêtée là : son ancien employeur a été contacté par les forces de l’ordre, et des questions sur sa famille et son entourage lui ont été posées. Tout cela, selon la personne concernée, pour avoir simplement refusé une poignée de main, une pratique pourtant non imposée par la loi française.

Cet incident illustre un climat de suspicion grandissant envers les musulmans en France, où des gestes anodins prennent une dimension disproportionnée.