Le président élu des États-Unis renouvelle les appels infructueux qu’il avait lancés durant son premier mandat pour que les États-Unis rachètent le Groenland au Danemark, allongeant ainsi la liste des pays alliés avec lesquels il se bat avant même de prendre ses fonctions le 20 janvier.

Dans une annonce faite, dimanche, concernant la nomination de son ambassadeur au Danemark, Trump a écrit : “Pour des raisons de sécurité nationale et de liberté dans le monde, les États-Unis d’Amérique estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue”.

Les vues de Trump sur le Groenland surviennent après que le président élu a suggéré, ce week-end, que les États-Unis pourraient reprendre le contrôle du canal de Panama si rien n'est fait pour atténuer la hausse des coûts de transport maritime nécessaires à l'utilisation de la voie navigable reliant les océans Atlantique et Pacifique.

Il a également suggéré que le Canada devienne le 51e État américain et a qualifié le Premier ministre canadien Justin Trudeau de “gouverneur” du “Grand État du Canada”.

Stephen Farnsworth, professeur de sciences politiques à l'Université Mary Washington à Fredericksburg, en Virginie, a déclaré que la façon dont Trump s'en prend aux pays amis rappelle un style agressif qu'il utilisait lorsqu'il était aux affaires.

“Si vous demandez quelque chose de déraisonnable, vous aurez plus de chances d’obtenir quelque chose de moins déraisonnable”, a déclaré Farnsworth, qui est également l’auteur du livre “ Presidential Communication and Character”.

Le Groenland, la plus grande île du monde, est situé entre les océans Atlantique et Arctique. Il est recouvert à 80% par une calotte glaciaire et abrite une importante base militaire américaine. Le Groenland a obtenu l'autonomie du Danemark en 1979 et son chef de gouvernement, Múte Bourup Egede, a laissé entendre que les derniers appels de Trump à un contrôle américain seraient aussi dénués de sens que ceux lancés lors de son premier mandat.

“Le Groenland nous appartient. Nous ne sommes pas à vendre et ne le serons jamais”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Nous ne devons pas perdre notre combat de longue date pour la liberté”.

Le cabinet du Premier ministre danois a annoncé dans son propre communiqué que le gouvernement était “impatient d'accueillir le nouvel ambassadeur américain et de travailler avec la nouvelle administration”.

“Dans une situation politique complexe comme celle que nous traversons actuellement, la coopération transatlantique est cruciale”, a indiqué le communiqué, précisant qu’il n’avait aucun commentaire à faire sur le Groenland, si ce n’est qu’il “n’est pas à vendre, mais [est] ouvert à la coopération”.

La question du canal de Panama

Trump a également suggéré, dimanche, que les États-Unis se faisaient “arnaquer” dans le canal de Panama.

“Si les principes, tant moraux que juridiques, de ce geste magnanime de don ne sont pas respectés, alors nous exigerons que le canal de Panama soit restitué aux États-Unis d’Amérique, dans son intégralité, rapidement et sans poser de questions”, a-t-il affirmé.

Le président panaméen José Raul Mulino a répondu dans une vidéo que “chaque mètre carré du canal appartient au Panama et continuera de l'être”, mais Trump a répliqué sur son site de médias sociaux : “Nous verrons bien !“

Les États-Unis ont construit le canal au début des années 1900, mais en ont cédé le contrôle au Panama le 31 décembre 1999, en vertu d'un traité signé en 1977 par le président Jimmy Carter.

Le canal dépend de réservoirs affectés par les sécheresses de 2023, ce qui a entraîné une réduction significative du nombre de créneaux quotidiens alloués aux navires pour la traversée. Avec moins de navires, les administrateurs ont également augmenté les frais facturés aux expéditeurs pour réserver des créneaux d’utilisation du canal.

Le Canada et Trump

Les tensions au Groenland et au Panama ont suivi la récente publication par Trump d’un message affirmant que “les Canadiens veulent que le Canada devienne le 51e État” et proposant une image de lui-même superposée au sommet d’une montagne surveillant le territoire environnant à côté d’un drapeau canadien.

Trudeau a suggéré que Trump plaisantait au sujet de l'annexion de son pays, mais les deux hommes se sont rencontrés récemment au club Mar-a-Lago de Trump en Floride pour discuter des menaces de Trump d'imposer un tarif de 25% sur tous les produits canadiens.

“Le Canada ne va pas faire partie des États-Unis, mais les commentaires de Trump visent plutôt à tirer parti de ses déclarations pour obtenir des concessions du Canada en déstabilisant ce dernier, en particulier compte tenu de la précarité de l’environnement politique actuel au Canada“, a déclaré l’essayiste Farnsworth.

“Peut-être qu’il pourrait revendiquer une victoire sur des concessions commerciales, une frontière plus étanche ou d’autres choses”.

