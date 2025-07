“En des temps difficiles comme aujourd'hui, la stabilité exige un gouvernement efficace et des majorités fiables au parlement”, a déclaré M. Steinmeier à la presse à Berlin.

Dissoudre le parlement “maintenant est la bonne solution”, a-t-il ajouté.

Il a émis le souhait que la campagne qui s'ouvre permette de parvenir aux "meilleures solutions aux défis de notre temps", en tête desquels "la situation économique incertaine dans laquelle des entreprises se retrouvent en difficulté et des emplois sont en danger".

Parmi les autres préoccupations majeures pour l'Allemagne, selon lui, "les guerres au Proche-Orient et en Ukraine" ainsi que les "questions de contrôle de l'immigration et de l'intégration, et du changement climatique, dont les conséquences nous touchent de plus en plus".

"J'espère également que la campagne électorale sera menée avec des moyens justes et transparents", a aussi indiqué le chef d'Etat allemand.

Des législatives anticipées le 23 février prochain

Le chancelier Olaf Scholz a demandé au Bundestag un vote de confiance le 16 décembre, suite à l’effondrement en novembre de la coalition composée des sociaux-démocrates (SPD), des Verts et des démocrates libres (FDP) , après seulement trois ans environ. N’ayant pas pas obtenu la majorité, comme il le souhaitait, Olaf Scholz a alors demandé à Franck-Walter Steinmeier de dissoudre le Bundestag conformément à l'article 68 de la Constitution.

Selon cet article, le président peut, sur proposition du chancelier, dissoudre le Bundestag dans un délai de 21 jours si ce dernier perd le vote de confiance. L'article 39 stipule que les nouvelles élections doivent alors avoir lieu dans un délai de 60 jours.

Le vote de confiance de Scholz n'est que le sixième dans l'histoire de la république fédérale. Le Bundestag avait déjà été dissous à trois reprises.

