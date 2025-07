Le ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République sénégalaise, Cheikh Oumar Diagne, a estimé, que “les tirailleurs sont des traîtres” alors que le Sénégal a organisé cette année une cérémonie solennelle en commémoration des événements de 1944.

"Les tirailleurs sont des traîtres. Ils se sont battus contre leurs frères" lors de révoltes ou guerres anti-coloniales en Afrique, a affirmé M. Diagne , dans une interview avec une télévision locale, fafa Tv, diffusée samedi.

Le gouvernement sénégalais s’est empressé de faire une mise au point: "Cette sortie est très malheureuse. Je suis en total déphasage avec ce que M. Diagne a dit. Je considère que ces tirailleurs sont des héros de la Nation", a rétorqué le porte-parole du gouvernement, Moustapha Njekk Sarré, sur la radio privée RFM.

Il s'est interrogé sur les raisons de M. Diagne de "ramer à contre-courant" au sujet des tirailleurs alors qu'"il n'y a pas plus d'un un mois, le président de la République (Bassirou Diomaye Faye) a organisé une grande cérémonie en leur honneur".

Un porte-parole d'un collectif réunissant des fils et descendants de tirailleurs sénégalais, l'ancien ministre Lamine Bâ, a dénoncé jeudi "les propos insultants et honteux" de M. Diagne, lors d'une conférence de presse à Dakar.

"Nous exigeons son limogeage parce qu'il n'a plus sa place dans la République", a renchéri Thierno Birahim Guèye, un autre responsable du collectif qui a déposé plainte contre le ministre.

"(...) Il y a eu des moments où la France leur a fait faire une sale besogne. Mais si on fait une moyenne générale et qu'on décrit la souffrance et l'héroïsme dont ils ont fait montre, ce serait injuste de leur donner ce qualificatif de "traitres", a également affirmé sur la radio privée RFM l'historien Mamadou Fall.

Une polémique juste après la commémoration de Thiaroye

"Ce n'est pas servir la bonne cause", a-t-il ajouté. M. Fall qui enseigne à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et est aussi membre du comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre du 1er décembre 1944 de tirailleurs africains par l'armée française.

Ces événements viennent d’être reconnus par la France comme un massacre et le Sénégal du nouveau président Faye a prévu de les faire enseigner dans les écoles et de les rappeler notamment par des noms de rue.

Le Sénégal a solennellement commémoré cette année avec une envergure inédite les événements de 1944 au camp militaire de Thiaroye, près de Dakar.

Les forces coloniales françaises avaient tiré sur des tirailleurs rapatriés des combats en Europe, pas seulement sénégalais mais provenant aussi d'autres pays africains, qui réclamaient le paiement de leurs arriérés de solde.

De nombreuses zones d'ombre subsistent sur les circonstances du drame, le nombre de tirailleurs tués, leur identité et le lieu de leur inhumation.

Les autorités françaises de l'époque avaient admis la mort de 35 personnes. Plusieurs historiens avancent un nombre de victimes bien plus élevé, jusqu'à 400. Les 202 tombes du cimetière de Thiaroye sont anonymes.